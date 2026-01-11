VFB 05 Köln kämpft als Aufsteiger um Stabilität

– Foto: Marcel Weber

Der VfB 05 Köln ist zurück in der Kreisliga C. Spieler und Abteilungsleiter Denis Budelmann ordnet die Hinrunde ein.

Der VfB Köln erlebt in der Kreisliga C3 Köln eine sportlich anspruchsvolle Saison. Als Aufsteiger steht der Verein nach 14 Spielen auf Rang zwölf und hat bislang 14 Punkte gesammelt. Es ist das erste Mal seit acht Jahren, dass der VfB wieder in der Kreisliga C antritt. Abteilungsleiter Denis Budelmann, der seit der Saison 2018/19 für den VfB Köln in verschiedenen Funktionen aktiv ist und auch als Spieler auf dem Platz steht, blickt kritisch auf den bisherigen Saisonverlauf. „Der war leider enttäuschend, da wir unser Potenzial der Mannschaft oft nicht abrufen und in Punkte umwandeln konnten. Zudem gab es viele unnötige knappe Niederlagen“, lautet sein Fazit zur Hinrunde.

Positiv hebt Budelmann dennoch die mannschaftliche Entwicklung hervor. „Das Formen einer Einheit und dass jeder für jeden kämpft“, sei besser gelungen, als es zu Beginn vielleicht zu erwarten war. Ein Spiel der Hinrunde ist dem VfB besonders im Gedächtnis geblieben. „Der erste Spieltag gegen Energie Köln. Es war das erste Spiel in der Kreisliga C nacht acht Jahren“, erklärt Budelmann.