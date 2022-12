Am Sonntag kommt es zum Rückspiel zwischen Victoria Mennrath und VfB Hilden II. – Foto: Martina Krämer-Lichtschlag

VfB 03-Zweite will zurück in die Erfolgsspur Nach dreiwöchiger Meisterschaftspause empfangen die Hildener Fußballer am Sonntag den Landesliga-Achten Victoria Mennrath.

Der Saisonauftakt in der Landesliga, Gruppe 1, ging noch daneben. Mit 3:6 unterlag der Aufsteiger der seinerzeit noch von Fabian Nellen trainierten VfB 03-Reserve. In der Folge spielte die Victoria in der höheren Klasse indes eine sehr ordentliche Rolle. Immerhin als Tabellenachter und fünf Punkten Vorsprung gegenüber Kapellen auf dem ersten Abstiegsrang (11.), tritt das Team von Trainer Simon Netten (42) am Sonntag um 13 Uhr auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße an. Und mit der Empfehlung im Gepäck, am 6. November dem aktuellen Spitzenreiter FC Büderich mit dem 2:1-Erfolg die erste Saisonniederlage beigebracht zu haben.

Am letzten Hinrunden-Spieltag, als der VfB 03 II spielfrei blieb, besiegte Mennrath im Freitagabend-Heimspiel den Rather SV mit 3:1. Da sind die Hildener gut beraten, den Gast nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das sieht auch Chefcoach Zlatko Mustedanagic so: „Im ersten Spiel war ich noch nicht dabei. Aber natürlich wissen wir, dass der Gegner einige gute Einzelspieler in seinen Reihen hat und dazu über kämpferische Qualitäten verfügt. Wir werden versuchen, Tempo und unser kontrolliertes Offensivspiel auf den Platz zu bringen.“ Der 52-Jährige fügt hinzu: „Bei allem Respekt vor Mennrath und dem nächsten Gegner Rath ist es unser Ziel, möglichst mit zwei Siegen in die dann anstehende Pause zu gehen. Es sind am Sonntag auch drei, vier zuletzt fehlende Stammspieler wieder dabei.“ Das gilt noch nicht für Marius Hirt, der sich im Hinspiel den Oberarm brach. Der 23-jährige Torhüter begann jetzt mit individuellen Rehamaßnahmen im Fitnessstudio von Björn Opgenoorth.