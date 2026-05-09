VfB 03-Trainer Tim Schneider glaubt an den Aufstieg

Schneider glaubt weiterhin an den Aufstieg – Foto: Arno Wirths

VfB 03 Hilden – Holzheimer SG. Noch vier Spieltage sind in der Oberliga Niederrhein zu absolvieren. Und das Titelrennen ist spannend wie schon lange nicht mehr, denn drei Mannschaften haben noch die Chance, am Saisonende ganz oben zu stehen und den Aufstieg in die Regionalliga zu feiern. Spitzenreiter Ratingen 04/19 eröffnet das Wochenende mit dem Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten VfB Homberg, der aktuell den drittletzten Platz einnimmt. Der aktuelle Dritte KFC Uerdingen tritt bei der SpVg Schonnebeck an, die in der Hinrunde noch zu den ebenfalls ambitionierten Mannschaften zählte, aber in der Zwischenzeit mit elf Punkten Rückstand auf Rang fünf im Titelkampf außen vor ist.

Doch Statistik hin oder her: Im Endspurt um den Regionalliga-Aufstieg zählt jeder Punkt. Tim Schneider bestätigt das. Der Chefcoach des VfB 03 formuliert offensiv: „Ich bin fest davon überzeugt: Wenn wir die letzten vier Begegnungen gewinnen, dann stehen wir auch oben.“ Denn der Titelkampf ist nicht nur eine Frage der Spielkunst und der körperlichen Fitness, sondern auch von Psychologie und mentaler Stärke. Deshalb blicken die Hildener lieber nach vorne als zurück, zumal der Verein nicht nur auf die Unterstützung seiner Fans baut, sondern auch von Sponsoren und Stadt.

Die Spieler des VfB 03 müssen nach den Niederlagen beim KFC Uerdingen und auf eigener Anlage gegen den ETB SW Essen auf Ausrutscher der Kontrahenten hoffen, um sich an die Tabellenspitze zu setzen. Viel hängt davon ab, ob die Hildener am Saisonende vielleicht mit beiden Konkurrenten punktgleich sind oder nur mit einem, wie jetzt der KFC, der zwei Siege über den VfB 03 holte und damit die Nase vorn hat. Der direkte Vergleich mit 04/19 geht dagegen bei einem Sieg und einer Niederlage aufgrund des besseren Torverhältnisses an die Hildener.

Hinspiel ging spät an Hilden

Die Basis muss die Mannschaft von Tim Schneider jedoch auf dem Platz legen. Und da steht am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße eine schwierige Aufgabe an. Die Holzheimer, die sich im sicheren Mittelfeld aufhalten, zählen zu den unbequemen Gegnern in der Liga. „Wir sind gewarnt durch das Hinspiel, das wir erst in der letzten Minute gewonnen haben“, betont Schneider. Lange stand die null – erst in der letzten halben Stunde nahm die Partie richtig Fahrt auf. Die Hildener Führung durch Maximilian Wagener (66.) egalisierte der Aufsteiger elf Minuten später durch Joel Aschenbroich (77.). Am Ende war der VfB 03 auch mit dem Glück im Bunde, denn Schiedsrichter Sebastian Bock war schon bereit zum Schlusspfiff, ließ die Hildener aber ihren letzten Angriff in Überzahl noch ausführen. Der gerade erst eingewechselte Luis Ortmann eroberte den Ball, der danach über Mohammed Cissé und Nils Gatzke zu Etienne Feese kam. Der seinerzeit noch 25 Jahre alte Angreifer zog im Fünf-Meter-Raum entschlossen ab und markierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer. Für Feese war es damals der 4. Saisontreffer – mittlerweile ist er 26 und hat 16 Tore auf seinem Konto.

"Gefährliche Truppe"

Morgen, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

Die Erkenntnis von Tim Schneider: „Die Holzheimer haben gegen den KFC gewonnen und zuletzt auch gegen den 1. FC Monheim. Das ist eine gefährliche Truppe. Wenn man sie machen lässt, bringen sie fußballerische Qualität auf den Platz.“ Für den Coach des VfB 03 stehen am Sonntag nicht nur Technik und Taktik im Vordergrund, vielmehr betont er: „Wir müssen den absoluten Willen haben, einer muss für den anderen kämpfen, auch wenn Bälle verloren gehen. Wenn wir die Willensleistung bringen, bin ich überzeugt, dass es in die richtige Richtung geht.“ Im Training sind die Ansätze schon zu sehen. „Die Jungs haben Bock, sind mit Freude dabei und pushen sich gegenseitig. Es geht in die Endphase der Saison und es ist doch genial, dass es noch um etwas zu spielen geht – vor allem etwas Positives. Das ist viel besser als Abstiegskampf.“

In seinen letzten Wochen als Chefcoach des VfB 03 setzt Tim Schneider weiterhin auf ein strukturiertes Vorgehen. „Es war wichtig, dass wir in der Nachbesprechung am Dienstag das Spiel gegen Homberg richtig eingeordnet haben. Das Ergebnis sieht offensiv toll aus, aber defensiv hätte ich mir mehr Zugriff gewünscht.“ Am Donnerstag folgte die taktische Einstellung auf Holzheim. „Wir sind gut vorbereitet. Die Jungs haben Werkzeuge an die Hand bekommen und auch das eine oder andere Stilmittel. Sie müssen jetzt den Fokus auf das Spiel legen und alles andere beiseiteschieben. Wenn wir die richtige Laufbereitschaft zeigen, rocken wir das Spiel.“ Dabei steht hinter dem Einsatz von Kapitän Fabian zur Linden, der bereits in Homberg mit muskulären Problemen ausfiel, noch ein Fragezeichen.