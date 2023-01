VfB 03 sucht eine neue Lösung für den Sturm Oberliga Niederrhein: Der VfB Hilden kann auf eine starke Hinrunde blicken, doch die Rest-Saison birgt einige Herausforderungen.

Analyse: Die Fußballer des VfB 03 Hilden knüpfen in der Oberliga-Hinrunde trotz personeller Engpässe an die starke Vorsaison an. In der Rückrunde steht das Team von Tim Schneider jetzt aber vor der Herausforderung, den Abgang des überragenden Torjägers Pascal Weber zu kompensieren.

Für den Chefcoach ist der Wechsel abgehakt. „Es hilft nichts – wir müssen nach vorne schauen“, betont er und ergänzt: „Wir müssen uns neu erfinden oder nach neuen Lösungen suchen. Jetzt müssen andere Spieler mit in die Verantwortung.“ Wie zum Beispiel Salim El Fahmi. Dabei verweist Schneider auf die unterschiedliche Situation bei den Liga-Konkurrenten. „Essen hat nur einen Top-Scorer, dann gibt es ein paar Klubs, die über ein oder zwei torgefährliche Spieler verfügen. Die Sportfreunde Baumberg haben zum Beispiel sehr viele verschiedene Torschützen in ihren Reihen – da müssen wir hinkommen. Wir wollen die Aufgabe auf mehrere Schultern verteilen.“

Aus seinen Ambitionen auch für die aktuelle Saison macht Schneider keinen Hehl. „Es wäre wünschenswert, wenn wir uns auf Dauer im oberen Bereich der Liga einpendeln könnten – da müssen wir dran bleiben“, sagt er. Doch im Jahr 2023 steht seine Mannschaft vor einer neuen Herausforderung, denn mit Pascal Weber (16 Treffer) wechselte der Torjäger des VfB 03 zum Liga-Rivalen KFC Uerdingen. Der Stürmer, der im neunten Jahr mit den Hildenern in der Oberliga spielte, erfüllt sich damit seinen Traum „unter professionellen Bedingungen Fußball zu spielen“ und will nun mit dem Krefelder Traditionsklub angreifen.

Das Team von Tim Schneider hängte mit dem Vizetitel die Messlatte hoch – zumindest für die Fans, die von einem erneuten Kampf an der Tabellenspitze träumten. Allerdings machten in den vergangenen Monaten personelle Probleme das Leben schwer, galt es doch den Ausfall des langzeitverletzten Max Wagener zu kompensieren und dann fiel mit Peter Schmetz auch noch der etablierte Abwehrchef aus. Letztlich beendete der VfB 03 die Hinrunde auf Rang 5 – eine Platzierung, die für Tim Schneider aller Ehren wert ist. „Wir haben mit einem Kader von 13 bis 14 Leuten 36 Punkte geholt – das ist fast schon sensationell“, erklärt der Chefcoach. Zugleich gesteht er: „Es hätte noch ein paar Punkte mehr sein können, aber wir haben uns in einigen Spielen saudämlich angestellt und hatten auch etwas Pech.“

Die vergangene Spielzeit in der Oberliga Niederrhein schlossen die Fußballer des VfB 03 als Vizemeister ab. Nach 32 Begegnungen standen 74 Punkte auf dem Konto – die beste Bilanz, die die Hildener seit dem Aufstieg 2013 schafften. Nicht ohne Stolz blickte Tim Schneider im Sommer 2022 auf die Leistung seiner Mannschaft zurück, die allen Widrigkeiten trotzte und bis zum Ende fokussiert blieb. Am Regionalliga-Aufstieg des 1. FC Bocholt gab es zwar nichts zu rütteln, immerhin aber ließ der VfB 03 die ebenfalls titelambitionierte und punktgleiche SSVg Velbert aufgrund des besseren Torverhältnisses hinter sich.

Schneider arbeitet mit seinem Trainer-Team verstärkt an taktischen Lösungen. „Wir müssen schauen, wer in der Spitze spielt: Soll er viel treffen oder zieht er Räume für die anderen? Jetzt haben wir die Aufgabe, unsere Spielweise so zu ändern, dass wir nicht so leicht ausrechenbar sind und dadurch gefährlich bleiben.“ Dabei kommt dem Chefcoach entgegen, dass sich der Kader in der Winterpause wieder gefüllt hat.

Wo lagen die Stärken des VfB 03 in der Hinrunde? „Spielerisch haben wir uns deutlich weiterentwickelt, sind variabler geworden und haben endlich mal Fußball gespielt“, analysiert Schneider. Dem B-Lizenz-Inhaber ist es eine Herzensangelegenheit, das neue Gesicht der Hildener Truppe hervorzuheben: „Oft genug haben wir gehört, dass die Mannschaft nur funktioniert, wenn sie im Kollektiv gut arbeitet. Aber es ist nicht nur das Kollektiv, was das Team ausmacht. Die Spieler haben sich taktisch weiterentwickelt, ziehen sich zum Beispiel auch mal aus dem Pressing heraus, erkennen Situationen und reagieren darauf.“

Wer ersetzt Weber?

Welche Duelle der Hinrunde bleiben besonders in Erinnerung? „Das Spiel bei Schwarz-Weiß Essen. Da hatten wir mit den fünf Gegentoren einen gebrauchten Tag. Und natürlich die Begegnung beim KFC Uerdingen. Wir hatten ein paar gute Chancen und wenn wir die nutzen, können wir da mehr holen. Auch das Unentschieden gegen die SSVg Velbert war ärgerlich.“ Einen fulminaten Schlusspunkt in 2022 setzten die Hildener dagegen mit dem 7:0-Sieg beim 1. FC Kleve. „Das war eine super Reaktion und richtig schön. An dem Tag kam bei den Klevern aber auch einiges zusammen“, sagt Schneider.

Anfang Januar nahmen die Oberliga-Fußballer des VfB 03 die Vorbereitung für den Re-Start auf. Nach vier intensiven Wochen geht es dann am 29. Januar mit der Nachholpartie beim 1. FC Monheim weiter. „Das reicht – wir waren ja nicht so lange raus“, sagt Schneider, der seiner Mannschaft etwas mehr Regenerationszeit über die Feiertage gab und deshalb zunächst individuelle Laufeinheiten ansetzte. Seit dem 10. Januar trainiert das Team wieder auf der Anlage an der Hoffeldstraße, absolvierte inzwischen erfolgreich ein Testspiel bei der in der Regionalliga spielenden Reserve von Fortuna Düsseldorf – Maximilian Wagener, Salim El Fahmi, Lukas Lier und Talha Demir trafen zum 4:2-Sieg über die ersatzgeschwächte Fortuna-Zweite. Einen Tag später feierte der Oberligist in anderer Besetzung die Titelverteidigung beim Hilden Futsal-Hallenmasters.

Das nächste Freundschaftsspiel steigt ebenfalls bei einem Regionalligisten. Samstag um 12 Uhr ist Anpfiff beim SV Lippstadt 08. Die Generalprobe für die Meisterschaft folgt bereits vier Tage später am Mittwoch, 25. Januar, beim Landesligisten SC Reusrath. „Nach den beiden Spielen gegen Regionalligisten wollen wir da noch einmal einen anderen Schwerpunkt setzen“, erläutert Tim Schneider.