VfB 03 steht wieder auf dem Oberliga-Gipfel Dank einer konzentrierten Vorstellung gewinnen die Hildener Fußballer das Heimspiel gegen den SC St. Tönis.

Es war das erwartet harte Stück Arbeit, ehe der Heimsieg des VfB 03 Hilden über die unbequem spielenden Gäste feststand. Den Lohn ernteten die Hildener Fußballer nicht nur in Form von drei Punkten, sondern auch mit dem Sprung auf den Oberliga-Gipfel. Die Mannschaft von Tim Schneider löste die SSVg Velbert ab, die beim VfB Homberg nicht über ein 2:2 hinauskam und in zehn Tagen zu Gast in der Itterstadt ist.

„Wir hatten zehn Minuten, in denen wir gegenhalten konnten, danach hat der VfB 03 die Partie dominiert“, stellte Alexander Thamm fest. Der Trainer des SC St. Tönis gratulierte den Hildenern zu einem „völlig verdienten Sieg“. Zugleich machte Thamm aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Das war mit Abstand unsere schlechteste Leistung in dieser Saison – wir waren klar unterlegen“, stellte er fest. Auf der anderen Seite stand Tim Schneider hochzufrieden Rede und Antwort. „Unser Plan ist voll aufgegangen. Wir haben sicher gestanden, hatten in der ersten Halbzeit bereits die klareren Chancen und haben in der zweiten Halbzeit unsere Konter erfolgreich zu Ende gespielt.“ Der Chefcoach des VfB 03 erklärte: „Ich bin stolz auf die Jungs – das gibt Rückenwind für Sonntag.“ Dann treten die Hildener beim Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen an, der eine Partie weniger absolvierte und einen Punkt weniger auf dem Konto hat.

Angesichts der vielen verletzungsbedingten Ausfälle rückten diesmal neben zwei Spielern aus dem Landesliga-Team auch drei U19-Talente in den Oberliga-Kader. Zum dritten Mal in Folge stand Sergio Percoco aus der zweiten Mannschaft in der Startformation. Damit erntete der 27-Jährige den Lohn für seine guten Vorstellungen gegen die Sportfreunde Baumberg und in Nettetal. Der etatmäßige Rechtsverteidiger Robin Müller nahm nach seiner verletzungsbedingten Pause und einer privaten Auszeit zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Weber eröffnet Torreigen

Derweil setzte Percoco diesmal noch ein Sahnehäubchen auf seine starke Leistung. Denn der Spanier unterstrich auch seine offensiven Qualitäten. So schaltete er nach einem Ballgewinn entschlossen in den Angriffsmodus und setzte dann von der rechten Seite aus mit einem präzisen „Bananen-Pass“ Pascal Weber in Szene. Der VfB 03-Stürmer tauchte frei vor Schlussmann Simon Sell auf, der den ersten Schuss noch abwehrte, aber im Nachsetzen beförderte Weber den Ball zur 1:0-Führung ins Netz (37.). Eine Szene, die Trainer Schneider später als „Dosenöffner“ bezeichnete.