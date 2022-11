VfB 03-Reserve unterliegt Verfolger Viersen Die Hildener Landesliga-Fußballer haben den Sieg bereits vor Augen, doch in den Schlussminuten sorgen die Gäste für die Wende.

In der Schlussphase gaben die Hildener einen fast schon sicher geglaubten Dreier doch noch aus der Hand. Für den VfB 03 II die zweite Niederlage hintereinander, die eine Woche vor dem Topspiel beim Spitzenreiter FC Büderich so nicht in den Planungen stand. Während die Gäste vom 1. FC Viersen nach dem Abpfiff der insgesamt 93 Minuten den Sieg lautstark bejubelten, schlichen die Gastgeber völlig bedient vom Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße. „Hilden war der erwartet starke Gegner, spielerisch und kämpferisch. Das 0:1 haben wir gut weggesteckt. Unsere ersatzgeschwächte Mannschaft bewies gerade in der Endphase große Moral und hat sich mit den beiden Treffern schließlich zurecht belohnt“, fasste FCV-Coach Kemal Kuc zusammen.