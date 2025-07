VfB 03-Kicker haben Spaß im Trainingslager

Von Beginn an schritt die Mannschaft von Tim Schneider jedoch mit viel Elan zur Tat. „Es war genau so, wie wir es uns vorgestellt hatten: Eine Mischung aus Spaß haben und taktischer Arbeit. Wir konnten sehr viel mitnehmen“, konstatierte der Chefcoach zufrieden am Sonntagabend. Und verkündete dann: „Am Dienstag werden wir komplett regnerativ arbeiten und den Kopf ausschalten. Am Mittwoch folgt dann das nächste Testspiel, wo wir die taktischen Dinge umsetzen wollen – ich bin da guter Dinge.“ Anpfiff der Partie beim ASV Mettmann ist um 19.30 Uhr im Sportzentrum an der Hasselerstraße 99.

Der Plan für die letzten Wochen der Vorbereitung auf die neue Saison steht. „Jetzt geht es erst einmal darum, das, was wir uns im Training erarbeitet haben, auch zu wiederholen, damit es sich im Kopf fest setzt“, erklärt Schneider. Oder anders ausgedrückt: Die Hildener Mannschaft soll Automatismen einüben, die Grundidee im Spiel gegen und mit dem Ball aufzufrischen – in den Übungseinheiten, aber auch den Freundschaftsspielen. Dafür bietet sich dann das Training donnerstags an, denn „da haben wir den ganzen Platz zur Verfügung und können noch einmal ausgiebig testen, ehe es im Pokal ernst wird“, erklärt Schneider. Am 10. August treten die Fußballer des VfB 03 im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten Sparta Bilk an, der sich inzwischen zu einer „kleinen Filiale“ der Hildener entwickelt hat. Aktuell stehen acht Ex-VfBer im Sparta-Kader.

Im abschließenden Testspiel gegen die TSG Sprockhövel verschafften sich die Hildener am Sonntagnachmittag noch ein Erfolgserlebnis. Die Gäste, die in der vergangenen Saison nach einem Jahr Abstinenz den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga Westfalen bejubelten, erwiesen sich als ein unbequemer Gegner, der körperlich dagegen hielt. Gleichwohl gingen die Platzherren nach einer halben Stunde in Führung. Die erste gute Chance ließ ausgerechnet der erfahrene Pascal Weber noch liegen. Nach einem Foul an Calvin Mockschan trat Weber zum Strafstoß an und wollte den Ball in der rechten unteren Ecke versenken, doch TSG-Keeper Azmir Alisic tauchte rechtzeitig ab und fing das Leder (25.). Fünf Minuten später machte es der Stürmer nach einem Steilpass von Emmanuel Yeboah besser und schob den Ball am Schlussmann vorbei zum 1:0 ins Netz. Eine weitere Möglichkeit von Mockschan machte der Torhüter zunichte, wehrte den Schuss zur Ecke ab (40.). Auf der anderen Seite war Yannic Lenze kurz vor dem Pausenpfiff bei einem Angriff der Sprockhöveler über die linke Außenbahn auf dem Posten und verhinderte den Ausgleich.“

Zur Pause wechselte Tim Schneider sein Team fast komplett durch, brachte sieben frische Feldspieler und Torwart Michael Miler. Pascal Weber ging bereits in der Schlussphase der ersten Hälfte mit Kniebeschwerden vom Kunstrasen, allerdings gab es am Abend schon Entwarnung. „Calli wollte in so einem Spiel nicht auf die Zähne beißen, deshalb hat er sich lieber auswechseln lassen, ehe es schlimmer wird“, erläuterte Schneider. Ausgerechnet Webers Vertreter Luke Kawabe trug sich in der zweiten Halbzeit ebenfalls in die Torschützenliste ein. Der 22-Jährige leitete mit gutem Pressing die Chance selbst ein, erlief dann den Pass von Leon Prokshi vor dem TSG-Keeper und schob den Ball zum 2:0 (76.) ins leere Tor.

Weitere richtig gute Strafraumszenen waren an einer Hand abzulesen. So bügelte Michael Miler seinen Fehler aus, als er bei einem Pass den Ball nicht richtig traf, die Situation aber noch bereinigte. Beim Schuss von Max Wagener aus spitzem Winkel zeigte der TSG-Schlussmann eine gute Parade. Und dann verpasste es Azad Sari, sich nach einem starken Vorstoß über die linke Seite mit einem Treffer zu belohnen.