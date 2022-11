VfB 03 II erlebt nächsten Rückschlag Die Hildener Fußball halten die Partie beim Landesliga-Rivalen FC Büderich nur eine Halbzeit lang offen. In einigen Szenen fehlte es an der Cleverness.

as hatten sich die Hildener vor dem Spitzenspiel in der Landesliga, Gruppe 1, ganz anders vorgestellt. Den Rückstand auf den Klassenprimus möglichst reduzieren oder wenigstens den Abstand von bereits sechs Zählern nicht noch weiter anwachsen zu lassen, hieß das ausgegebene Ziel. Doch das konnte die Elf der Trainer Zlatko Mustedanagic/Manuel Mirek nicht einmal im Ansatz realisieren. Zumindest was das Ergebnis angeht. „Das Resultat fiel um ein, zwei Tore zu hoch aus, Büderich war keineswegs vier Tore besser. Schlussendlich war es ein gebrauchter Tag“, lautete die erste Einschätzung von Co-Trainer Mirek.

In der Kabine schwor sich die VfB 03-Reserve neu ein. Mit dem 0:1 war die Partie ja längst nicht entschieden. Doch da wollten auch die Meerbuscher noch ein gehöriges Wörtchen mitreden. Gerade erst eingewechselt nutzte der im Fünfer sträflich freistehende Leon Lepper seine Chance (51.) kaltschnäuzig zum 2:0 – voraus gingen ein Einwurf und eine Verlagerung des Spiels auf die gegenüberliegende Seite. Weitere fünf Minuten darauf erhöhte Kapitän Max Bauermeister gar auf 3:0. Mit einem von Kai Stanzick an Orkun Akbaba verursachten Foulelfmeter. Die Hildener wollten hier keine Regelwidrigkeit ihres Abwehrchefs gesehen haben. Damit war die Partie entschieden.

Das Team von Trainer Denis Hauswald spulte in der Folge seriös ihr Programm ab, die Gäste konnten nur noch reagieren, anstatt selbst das Heft in die Hand zu nehmen. Die Möglichkeiten für Giacomo Russo (61.), Lukas Lier (72.) und Marvin Brüggehoff (81.) waren dann auch nicht wirklich zwingend. Ganz im Gegenteil. Der Tabellenführer fand in den letzten 20, 25 Minuten richtig Spaß am Fußball und kam noch zu drei klaren Gelegenheiten. Zunächst stoppte Brian Prempeh mit einer vorbildlichen Abwehrgrätsche den fast schon enteilten Lepper (57.). Drei Minute später, beim Lattenschuss von Dennis Durmus, noch Glück für Keeper Bastian Sube, der dann (69.) in toller Manier gegen Golombeck parierte. Nur beim Kopfball (77.) des eine Minute zuvor in die Partie gekommenen Abdelkarim Afkir nach der Flanke von Lepper hatte der 30-Jährige keine Abwehrmöglichkeit.

„Das Ergebnis hört sich wirklich krass an. Büderich hat das nach dem 3:0 schon clever gemacht. Darauf fanden wir nicht mehr die richtige Antwort“, konstatierte Manuel Mirek nach der jetzt dritten Niederlage hintereinander.