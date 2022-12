VfB 03 Hilden: Zweite sucht einen neuen Trainer Zlatko Mustedanagic steht beim Rather SV ein letztes Mal als Chefcoach des Hildener Landesliga-Teams an der Seitenlinie.

Rather SV – VfB 03 Hilden II. Damit hatte beim VfB 03 Hilden niemand rechnen können. Der Jahresabschluss in der Landesliga, Gruppe 1, mit der Partie am Sonntag um 15 Uhr auf der Sportanlage an der Wilhelm-Unger-Straße ist gleichzeitig der letzte Arbeitstag für Zlatko Mustedanagic auf der Trainerbank der Landesliga-Mannschaft.