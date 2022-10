VfB 03 Hilden: Zweite siegt und klettert Die Hildener Fußballer liefern der SG Unterrath eine kampfbetonte Begegnung. Nachwuchsmann Chrisowalandis Papadopoulos trifft zum 2:1-Endstand.

Während der gesamten Spielzeit begegneten sich beide Teams grundsätzlich auf Augenhöhe, hielten sich weitgehend an die taktische Marschroute. Die Folge: In Durchgang eins spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. „Unterrath hatte mit den aus der Regional- und Oberliga gekommenen Spielern schon seine volle Kapelle am Start, die natürlich oft den Weg nach vorne suchte. Aber wir haben konsequent gegengehalten, haben die Zweikämpfe angenommen, uns oft die zweiten Bälle geholt und hatten so ein leichtes Chancenplus“, blickte Manuel Mirek auf die ersten 45 Minuten zurück. Den knapp das Tor verfehlenden Distanzschuss von Unterraths Ferdi Acar registrierte der Co-Trainer der Hildener als einzig nennenswerte Möglichkeit der Düsseldorfer bis dahin.

Das eigene Team kam durch David Szewczyk, dessen Schuss aus halbrechter Position SGU-Keeper Jawad Bouhraou ebenso parierte (16.) wie den Versuch aus der Distanz (41.) von Adrian Zdjelar, zu guten Chancen. Mittendrin (33.) setzte „Wally“ Papadopoulos das Spielgerät aus halbrechter Position an den Querbalken.

Engagiert kamen die Gastgeber aus der Halbzeitpause. Folgerichtig markierte Jonas Frantzozas im Anschluss an eine Ecke (54.) die Führung. In dieser Phase hatte Unterrath das Momentum auf seiner Seite. Der Ex-VfBer Zissis Alexandris, Kapitän und bester Torschütze der SGU, musste nach einer scharfen Hereingabe von Milan Senic eigentlich auf 2:0 stellen, scheiterte aber am glänzend reagierenden Schlussmann Michael Miler (58.). Kurz darauf schoss Senic aus spitzem Winkel ans Außennetz.