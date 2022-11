VfB 03 Hilden: Zweite fordert den Spitzenreiter Für die Landesliga-Fußballer geht es am Freitag zum Hoppeditz-Erwachen und am Sonntag nach Büderich. Dort sind Denis Hauswald und Sebastian Siebenbach tätig, die früher mit Hildens Co-Trainer Manuel Mirek für den VfB 03 spielten.

Dennoch ist das Aufeinandertreffen beider Teams am Sonntag um 15.30 Uhr im Stadion Am Eisenbrand das Topspiel des 12. Spieltages in der Landesliga, Gruppe 1, weil die Meerbuscher mit 25 Zählern (fünf vor den Verfolgern Amern und Viersen) weiterhin den Platz an der Sonne behaupten. Für den FCB, bei dem mit Chefcoach Denis Hauswald (32) und Torwarttrainer Sebastian Siebenbach (33) zwei Oberliga-Aufstiegsspieler des VfB 03 aus dem Jahr 2013, damals unter der Regie von Michael Kulm, in der sportlichen Verantwortung stehen, bedeutete das unerwartete 1:2 vor Wochenfrist bei Mitaufsteiger Victoria Mennrath die erste „Saisonpleite“ überhaupt.

„Aufgrund der Qualität beider Mannschaften wird das mit Sicherheit eine sehr attraktive Partie. Ich finde, dass Denis in Büderich schon seit Jahren einen überragenden Job macht und freue mich persönlich auf das Wiedersehen mit ihm und Sebi, mit denen ich damals eine sehr erfolgreiche Landesligasaison spielte“, sagt Hildens Co-Trainer Manuel Mirek (35), der ebenfalls zum Aufstiegsteam zählte.

Unabhängig davon stehen die Hildener in ihrer letzten Hinrunden-Begegnung vor einer hohen Hürde. „Für einen Aufsteiger spielen die Büdericher eine sehr beachtliche Rolle. Zweifellos ein starker Gegner, dem wir aber am liebsten das gleiche Gefühl vermitteln wollen, wie es uns mit den zwei Niederlagen hintereinander schon passiert ist“, sagt Zlatko Mustedanagic. Der Coachergänzt: „Ich denke, dass wir mit den Niederlagen in Holzheim und dem erst in den letzten Minuten zustandegekommenen 1:2 gegen Viersen erst einmal genug Lehrgeld bezahlt haben. Am Sonntag müssen wir von der ersten bis zur letzten Spielminute hellwach sein.“ Das ist auch erforderlich, sind doch auf der Gegenseite, unter anderem, mit den Abwehrstrategen Max Bauermeister und Marvin Commodore sowie den offensiven Fabian Golombeck, Jan Niklas Kühling (beide vier Treffer) oder Toni Munoz-Bonilla ganz erfahrene Cracks am Ball.