VfB 03 Hilden: Zweite besiegt Mennrath deutlich Die schwere Verletzung von Adrian Zdeljar trübt jedoch die Stimmung in der Hildener Landesliga-Mannschaft gewaltig.

VfB 03 Hilden II – SC Victoria Mennrath 4:0 (1:0). Die Negativserie mit drei Niederlagen in Serie ist gestoppt. Die VfB 03-Reserve feierte gegen den Aufsteiger einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Nur wurde der – wie bereits im Hinspiel mit dem Oberarmbruch von Torhüter Marius Hirt – erneut teuer bezahlt. Diesmal war Adrian Zdjelar, kurz zuvor (60.) im energischen Nachsetzen noch als Torschütze zum 3:0 erfolgreich, der Leidtragende.

Erst zu Beginnder zweiten Hälfte eingewechselt, erlitt der 19-jährige Offensivspieler als Folge eines Zusammenpralls mit dem eine Rippenverletzung davontragenden Gäste-Keeper David Platen nach der ersten Diagnose einen Schien- und Wadenbeinbruch. Der Notarzt inklusive zweier Krankenfahrzeuge war nach etwa zehn Minuten vor Ort, um erste Hilfe zu leisten. Erst nach 35-minütiger Unterbrechung fand die Partie ihre Fortsetzung.

Der Reihe nach. Hilden begann engagiert, traf aber auf einen Gegner, der sich anfangs auf eine stabile Abwehr und seine Konterqualitäten verließ. Wie in der zweiten Minute, als Miguel Werner freistehend übers Hildener Tor schoss. Die VfB 03-Reserve hatte zwar optische Vorteile, aber auch Probleme, Lücken in der kompakten Defensive der Gäste zu finden. Werner verpasste nach einer scharfen Hereingabe von rechts eine weitere Möglichkeit (28.), ehe bei den Hildenern endlich der Knoten platzte: Nach einer präzisen Flanke von Lukas Lier (36.) köpfte Brian Prempeh gleichermaßen entschlossen wie wuchtig zur 1:0-Pausenführung ein – unhaltbar für den ansonsten aufmerksamen Platen.

Lier, der sich spielerisch und läuferisch eine Bestnote verdiente, legte gleich nach Wiederbeginn (47.) mit einer Hereingabe von der rechten Seite dem freistehenden Tim Tiefenthal das 2:0 auf. Ohnehin stand der offensive Mittelfeldspieler auch in der Folge im Mittelpunkt. Unmittelbar nach der Zwangspause (65.) noch ohne Fortune, da Victorias Zweittorhüter Andre Dietze seinen an Timo Kunzl verwirkten Foulelfmeter abwehrte. Vergessen aber war dieses Missgeschick spätestens mit dem Treffer zum 4:0 (83.) im Anschluss an einen Eckball. Nach dem Abpfiff sagte der 21-Jährige: „In der ersten Halbzeit war es für uns ein schwieriges Spiel, weil der Gegner massiv verteidigte. Nach dem frühen 2:0 lief es besser, da bekamen wir im Mittelfeld mehr Freiräume. Ich persönlich freue mich natürlich über das Tor und die zwei Vorlagen.“