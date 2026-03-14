VfB 03 Hilden zieht mit Spitzenreiter Ratingen 04/19 gleich

Dabei trotzten die Platzherren nicht nur dem strömenden Regen, sondern auch der noch recht frischen Nachricht, dass der VfB 03-Vorstand den Vertrag mit Erfolgstrainer Tim Schneider nicht verlängern will. Doch der B-Lizenz-Inhaber macht keinen Hehl daraus, sich in jedem Fall mit dem Titel verabschieden zu wollen. Und seine Mannschaft zieht ganz offensichtlich mit.

Kurz nach dem Wiederanpfiff verkürzte Sebastian Wilms für Jüchen-Garzweiler auf 1:2. Spannung kam jedoch nur kurz auf, denn Nick Sangl verwertete zehn Minuten später einen Elfmeter souverän zum 3:1 (59.). Danach dominierten die Hildener die Begegnung. Mo Cissé – wer sonst? – machte mit dem Treffer zum 4:1 letztlich den Deckel drauf. In der Schlussphase nutzte Tim Schneider dann noch sein Wechselkontingent aus.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: