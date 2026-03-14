VfB 03 Hilden zieht mit Spitzenreiter Ratingen 04/19 gleich

VfB 03 Hilden – VfL Jüchen-Garzweiler 4:1 (2:0). Die Fußballer des VfB 03 feierten vor rund 200 Zuschauern den sechsten Sieg in Folge und zogen damit nach Punkten mit dem Erzrivalen Ratingen 04/19 gleich. Denn der Oberliga-Spitzenreiter kam im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch trotz einer 1:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus, musste dabei sogar einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand wettmachen.
Derweil zeigten die Hildener auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße den Jüchenern bereits in der ersten Halbzeit die Grenzen auf. Mohammed Cissé erzielte kurz vor der Pause per Kopf die 1:0-Führung (35.). Für den Angreifer ist es bereits der neunte Treffer in dieser Saison. Etienne Feese, der nach seiner Gelb-Sperre wieder in der Anfgangsformation stand, legte noch vor dem Gang in die Kabine das 2:0 (45+1) nach. Der Doppelschlag kam für die Gäste zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Dabei trotzten die Platzherren nicht nur dem strömenden Regen, sondern auch der noch recht frischen Nachricht, dass der VfB 03-Vorstand den Vertrag mit Erfolgstrainer Tim Schneider nicht verlängern will. Doch der B-Lizenz-Inhaber macht keinen Hehl daraus, sich in jedem Fall mit dem Titel verabschieden zu wollen. Und seine Mannschaft zieht ganz offensichtlich mit.
Kurz nach dem Wiederanpfiff verkürzte Sebastian Wilms für Jüchen-Garzweiler auf 1:2. Spannung kam jedoch nur kurz auf, denn Nick Sangl verwertete zehn Minuten später einen Elfmeter souverän zum 3:1 (59.). Danach dominierten die Hildener die Begegnung. Mo Cissé – wer sonst? – machte mit dem Treffer zum 4:1 letztlich den Deckel drauf. In der Schlussphase nutzte Tim Schneider dann noch sein Wechselkontingent aus.
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