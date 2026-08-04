VfB 03 Hilden zeigt beim Auftakt keine Angst

Hilden sichert sich einen Punkt – Foto: IMAGO / Eibner

Der Traum vom Heimsieg zum Auftakt in der Regionalliga West ging für die Spieler des VfB 03 nicht in Erfüllung, gleichwohl verkaufte sich der Aufsteiger vor einer großen Kulisse sehr gut. 1200 Zuschauer verfolgten im Bandsbusch-Stadion eine Begegnung, die mit zunehmender Spieldauer ihren eigenen Reiz erlebte. Während die Akteure auf dem Naturrasen um jeden Zentimeter Boden kämpften, wuchs die Spannung auf den Rängen. Dennoch blieb die Atmosphäre friedlich – und am Ende gab es vom Gegner sogar eine Menge Lob für die unerwartet starke Vorstellung. Das ist wohl die wesentliche Erkenntnis nach dem ersten Spieltag.

Das Engagement des Aufsteigers kam nicht von ungefähr. Sicherlich beflügelte die ungewohnte Zuschauerzahl, doch die Basis legten die VfB 03-Fußballer in den Übungseinheiten. „Wir haben zwei Wochen lang auf die Mannschaft eingeredet“, verriet Trainer Toni Molina. Neben körperlicher Fitness und taktischer Schulung sollte der Griff in die psychologische Trickkiste zum Erfolg verhelfen. Eine Maßnahme, die unbestritten von Erfolg gezeitigt war. Dabei war der Respekt des Aufsteigers vor dem Regionalliga-Auftakt groß. „Wir mussten erst mal hineinfinden. Das war ein brutales Tempo, eine brutale Gewalt“, erklärte Molina. Zugleich konstatierte er: „Es ist schon so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Abläufe haben bei uns schon funktioniert gegen den Ball, aber auch mit dem Ball – teilweise muss man sagen.“

Für Guerino Capretti war es der erste Besuch in Hilden. Der allerdings wird dem Trainer des 1. FC Bocholt wohl länger in Erinnerung bleiben, und das nicht nur wegen der guten Kulisse. „Es war eine hart umkämpfte Partie“, stellte der FCB-Coach fest und fuhr fort: „Wir haben versucht, spielerische Lösungen zu finden, was uns aber nicht immer gelungen ist. Wir waren zu umständlich und in unseren Aktionen nicht sauber genug.“ Dabei hob Capretti auch die gute Verteidigungsarbeit der Hildener hervor. „Man hat gemerkt, dass da eine Mannschaft war, die in der Regionalliga ankommen wollte.“

In der Anfangsphase agierten die Hildener noch verhalten, Phil Zimmermann und Maximilian Wagener klärten die ersten Chancen der Gäste jedoch entschlossen. Etwas Glück war auch mit im Spiel, als Yannic Lenze aus seinem Kasten stürmte und beim Abwehrversuch Marvin Lorch ins Straucheln brachte (12.). Schiedsrichter Nils Hasse stufte die Aktion aber nicht als elfmeterreif ein. Die bis dahin eher defensive Gangart legte der VfB 03 zehn Minuten später ab. Ein Steilpass aus dem Mittelfeld auf Pascal Weber eröffnete die große Möglichkeit zur Führung.

Leichtfüßig stürmte der 36-Jährige auf den gegnerischen Strafraum zu, doch Paul Grave beendete den Vorstoß kompromisslos an der Strafraumgrenze. Der Bocholter Keeper eilte aus seinem Kasten, kam aber zu spät, um den Ball noch wegschlagen zu können. Dafür aber bildete er eine Abwehrmauer, an der Pascal Weber einfach abprallte. Beide Spieler lagen nach dem heftigen Zusammenstoß am Boden und berappelten sich erst nach einigen Minuten. Schiri Hasse zückte für den Torhüter die gelbe Karte. „Da hätte man auch Rot zeigen können, denn er war letzter Mann“, stufte Maximilian Wagener das Foul später als Schlüsselszene ein. Der Kapitän des VfB 03 analysierte: „Am ersten Spieltag weiß man noch nicht, wo man steht. Aber man konnte gute Ansätze sehen, die gilt es jetzt auszubauen. Mit dem Ergebnis sind wir nicht unzufrieden, auch wenn vielleicht ein Sieg drin war. Defensiv haben wir noch Steigerungspotenzial. Die Bocholter haben natürlich eine ganz andere Bank als wir, die sie noch einwechseln können.“

In der zweiten Halbzeit erarbeiteten sich die Hildener weitere Chancen. Für Gefahr sorgte beispielsweise ein strammer Distanzschuss von Armin Deljkovic (51.), der jedoch mit Rechtsdrall am Tor vorbeiging. Es war der Abschluss einer zehnminütigen Phase, in der sich die VfB 03-Fußballer im Bocholter Strafraum festsetzten, ohne aber zwingend zum Erfolg zu kommen. Danach folgte die Schlussoffensive der Gäste, die den Aufsteiger kräftemäßig noch einmal stark forderte. Das Finale bildete eine Ecke von Arnold Budimbu, doch Armin Deljkovic klärte entschlossen. Letztlich war das Unentschieden am Ende wohl leistungsgerecht. Ein Einstieg, der beiden Mannschaften zugleich viel Raum zur Entwicklung gibt.

„Wir haben viele neue Spieler, ein komplett neues Spielsystem. Alles, was in der Vorbereitung gut gelaufen ist, haben wir hier etwas vermissen lassen. Nichtsdestotrotz werden wir aus dem Spiel hier viel ziehen können“, bilanzierte Guerino Capretti. Derweil erklärte Toni Molina: „Vielleicht wäre es am Ende auch zu viel des Guten gewesen, wenn man das Spiel gewinnt, aber wir hätten das natürlich auch gerne gemacht. Viel wichtiger ist aber: Wir sind Aufsteiger, wir wussten nicht, wo wir stehen. Wir haben aber alle daran geglaubt, dass wir in der Liga ankommen, mithalten und auch Fußball spielen können. Ich denke, das ist die wichtigste Erkenntnis, die wir heute mitnehmen: Wir brauchen uns nicht verstecken gegen eine Top-Mannschaft wie Bocholt.“