VfB 03 Hilden wird seiner Rolle nicht gerecht

Der zuletzt formstarke Oberligist VfB 03 Hilden wurde seiner Favoritenrolle gegen den abstiegsgefährdeten Aufsteiger Adler Union Frintrop nicht gerecht – die Truppe von Cheftrainer Tim Schneider stand nach drei Siegen in Folge gegen die bisher auswärts sieglosen Essener nach einer intensiven und vom Gegner leidenschaftlich geführten Partie mit leeren Händen da.

Nach der 1:2 (1:2)-Niederlage rutschten die Schwarz-Weißen mit weiterhin 23 Punkten auf den fünften Platz ab, während die Mannschaft von Adler-Coach Marcel Cornelißen durch den ersten Auswärtssieg mit 16 Punkten zwar weiter den ersten Abstiegsplatz belegt, aber den Anschluss an das rettende Ufer herstellte.

Schneider hatte seine Elf auf den schwer zu bespielenden Gegner gut vorbereitet, doch die Vorgaben konnte sie nicht in die Tat umsetzen. Cornelißen sagte vor dem schweren Gang nach Hilden: „An den Gegner haben wir bislang nur die besten Erinnerungen aus unserer ersten Oberliga-Saison. Wir wissen natürlich, dass wir nach der Durststrecke mit sieben Spielen ohne Sieg als klarer Außenseiter dorthin fahren. Aber vielleicht hilft es auch, wenn man nichts zu verlieren hat.Im Grunde können wir nur positiv überraschen.“

Schlussendlich sollte er Recht behalten, denn den geschlossen wirkenden Grün-Weißen gelang der große Coup, „wir haben uns durch den verdienten Sieg wieder in die Verlosung gebracht, weil die Jungs extrem viel investierten. Das Chancenplus und die besseren Zweikampfwerte waren auf unserer Seite. Die Schlüssel zum Erfolg waren der Wille und die Leidenschaft, die Bereitschaft war exorbitant. Wir haben sofort gespürt, dass hier was drin ist“, ergänzte ein überaus zufriedener Frintrop-Coach.

Startphase verlief ausgeglichen

In der ersten Viertelstunde entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, doch im weiteren Verlauf waren die Gäste tonangebend, die einige Halbchancen verzeichneten. In der 18. Minute rettete VfB-Mittelfeldakteur Nils Gatzke vor dem einschussbereiten Torjäger Timo Dapprich. Auch in der Folgezeit versteckten sich die Gäste keineswegs, sondern spielten mutig nach vorne – das torlose Remis zur Halbzeit hatten sie sich redlich verdient.

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff landete ein weiter Einwurf von Nils van den Woldenberg bei Jonas Rübertus, der die Kugel auf Elias Brechmann verlängerte – der Sechser verwandelte eiskalt und unhaltbar für VfB-Keeper Yannic Lenze – 0:1 (49.). „Die Entstehung mussten wir definitiv verhindern“, kommentierte Schneider, der sieben Minuten später bei seiner Mannschaft „ein einziges Mal eine gelungene Kombination“ gesehen hatte – Gatzke setzte sich auf der linken Seite durch, nach einem Doppelpass mit Mohamed Cisse vollendete Nick Sangl am zweiten Pfosten zum 1:1 (56.).

Doch Freude und Hoffnung währten nur neun Minuten – ein weiter Abschlag von Union-Keeper Nils Reiners fand Torjäger Dapprich, der Lenze keine Abwehrchance ließ und seinen siebten Saisontreffer erzielte – 1:2 (65.). Die Gastgeber fanden keine probaten Mittel, die dichte Abwehr zu knacken, sodass die vierte Heimniederlage zwangsläufig zustande kam. „Wir haben heute nicht die technischen PS auf den Platz gebracht und waren körperlich nicht derart präsent wie der giftige Gegner“, fand Schneider, „wir wissen es einzuordnen, weil wir zu keiner Phase eine Antwort auf die gegnerische Spielweise gefunden haben.“