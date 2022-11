Hilden-Trainer Tim Schneider. – Foto: Heiko van der Velden

VfB 03 Hilden will sich wieder oben festsetzen Vor dem Oberliga-Duell in Essen schrumpft der etatmäßige Kader jedoch weiter. Aushilfen kommen aus der Reserve und der U 19.

ETB SW Essen – VfB 03 Hilden. Die Fußballer des VfB 03 treten am Sonntag beim ehemaligen Spitzenreiter der Oberliga an. Ende September mischten die Essener mit drei Siegen in einer englischen Woche die Liga auf. Nacheinander gewannen sie beim FSV Duisburg (3:2), gegen den TVD Velbert (2:1) und bei den Sportfreunden Baumberg (3:1).

Weil die SSVg Velbert im Spitzenduell beim KFC Uerdingen patzte, übernahm die Mannschaft von Damian Apfeld die Tabellenführung. Letztmalig thronte sie am 2. Oktober auf dem Gipfel, doch mit dem 0:0 gegen Union Nettetal deutete sich da der Abstieg schon an. Es folgten drei Niederlagen hintereinander – unter anderem bei der SSVg Velbert und gegen den KFC Uerdingen. Ende Oktober unterlag der ETB auch Regionalliga-Absteiger VfB Homberg und musste danach pausieren, weil er spielfrei hatte. Mit dem 5:1-Sieg im Testspiel bei der Spvgg. Sterkrade-Nord fanden die Essener wieder in die Erfolgsspur zurück, doch bleibt abzuwarten, wie stark sich der Tabellensechste, der in den letzten fünf Oberliga-Begegnungen lediglich drei Punkte holte, am Sonntag tatsächlich präsentiert. Die Partie beginnt bereits um 14 Uhr im Stadion Uhlenkrug. Es ist ein Topspiel Tim Schneider warnt, die Gastgeber zu unterschätzen. „Die konnten etwas Luft holen und Kräfte sammeln“, sagt der Chefcoach des VfB 03 mit Blick auf die Meisterschaftspause des ETB. Auf ein Durchschnaufen freuen sich auch die Hildener, die nach diesem Sonntag gleich zwei Wochen kürzer treten können – Totensonntag und ein spielfreier Sonntag machen es möglich. Dann hofft Schneider wieder auf einen besser gefüllten Kader, denn die Rekonvaleszenten Maximilian Wagener und Tuncay Altuntas machen große Fortschritte. Die Rückkehr von Manuel Schulz (Bänderriss im Sprunggelenk) wird sich allerdings noch bis ins neue Jahr hinziehen.