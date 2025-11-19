VfB 03 Hilden will seinen Pokaltraum wahren

Ein hehres Ziel für beide Mannschaften, daraus macht auch Bekim Kastrati kein Hehl. Der 46-Jährige fühlt sich in St. Tönis heimisch, keine Frage, denn schon seit vielen Jahren arbeitet er dort als Trainer. Einzig in der Saison 2022/23 verlagerte er sein Arbeitsfeld zum SV Straelen und sammelte dort etwas Regionalliga-Luft. Während der SVS in die Niederungen der Kreisliga abrutschte, arbeitet Kastrati weiter in der fünften Liga und landete in der vergangenen Spielzeit mit seinem Team immerhin auf Rang vier. Die aktuellen Ambitionen unterstrich seine Mannschaft unlängst mit dem 3:1-Sieg bei den Sportfreunden Baumberg, der sie auf Platz sieben katapultierte. Drei Wochen zuvor sah die Fußball-Welt nach der 2:4-Heimniederlage gegen die Holzheimer SG noch wesentlich bedrohlicher aus, denn St. Tönis belegte Rang 14 mit nur zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone.

Das 1:1 beim VfL Jüchen-Garzweiler war ein erster Schritt, der 7:1-Kantersieg über die DJK Adler Frintrop kam einem Befreiungsschlag gleich. Und in Baumberg legte St. Tönis nun nach. Ein Gegner also, der in den letzten Wochen ähnlichen Schwankungen unterlag, wie sie der VfB 03 erfuhr. Jetzt bleibt abzuwarten, welches Team am Mittwoch das spielerische Niveau halten kann. In einer Partie, die auf Naturrasen angesetzt ist – angesichts der Witterungsbedingungen ein Geläuf mit unberechenbarer Note.

"Wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte"

Tim Schneider nimmt die Aufgabe jedenfalls zuversichtlich an. „Wir gehen nach dem Sieg in Holzheim mit Rückenwind in die Begegnung. Spieler wie Luke Kawabe, Luis Ortmann und Dominik Rodrigues Figueiredo haben sich am Sonntag in den Dienst der Mannschaft gestellt und Selbstbewusstsein geholt – das ist ein gutes Gefühl“, erklärt der Chefcoach des VfB 03. Dabei rechnet er mit einem Kontrahenten, der den Hildenern auf eigener Anlage das Leben schwer machen will. Doch Schneider weiß um die Chance, die sich seiner Truppe bietet. „Es ist das wahrscheinlich wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte – so weit wie wir ist noch keine Mannschaft gekommen“, sagt er und betont: „Wir werden Lockerheit haben und auch brauchen. St. Tönis tritt mit breiter Brust an, aber auch wir sind selbstbewusst und schwer zu schlagen.“

Im Umfeld wächst schon seit der Auslosung die Vorfreude auf die Begegnung. Der Hildener Traditionsklub charterte eigens einen Bus, mit dem die VfB 03-Fans anreisen. Jetzt hofft Schneider nur noch, „dass alle gesund bleiben“. In jedem Fall wollen die Hildener mit dem kompletten Kader auf die andere Rheinseite fahren. Und schon ein Zeichen setzen für das Oberliga-Duell, das am 12. Dezember in Hilden steigt. Der Gewinner der Pokal-Partie bekommt es im Halbfinale übrigens mit dem FC Büderich zu tun, der überraschend durch einen Treffer in der Nachspielzeit den Regionalligisten Wuppertaler SV aus dem Rennen warf. Eine Niederlage, die den WSV-Fans gar nicht schmeckte – Ausschreitungen nach dem Abpfiff waren die Folge.