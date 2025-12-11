VfB 03 Hilden will Revanche nach Pokaldrama gegen St. Tönis

Erneut erwartet Max Wagener ein Duell auf Augenhöhe. „Im Pokal hat das Pendel gegen uns ausgeschlagen, jetzt wollen wir den Sieg holen“, stellt er fest und ergänzt mit Blick auf die Tabelle: „Jeder Punktverlust ist bitter und eine Chance, die man verpasst. Mit einem Sieg kann man über Nacht auf Platz zwei klettern, bei einer Niederlage rutscht man wieder ins Mittelfeld ab.“ Ähnlich war die Ausgangssituation vor dem Heimspiel gegen Frintrop – die Hildener Fußballer sind also gewarnt. Zugleich betont Wagener: „Wir haben die Niederlage gegen Frintrop mit dem Sieg über Monheim wieder ausgeglichen, wir sollten also nicht länger hinterhertrauern. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir uns gegen St. Tönis nicht wieder vier Gegentore fangen – das ist das Entscheidende.“

Tore fast garantiert

Offensiv sind die Gäste in der Meisterschaft mit 40 Treffern ähnlich stark unterwegs wie der VfB 03 (43). „Sie haben viele athletische Spieler, die schnell tief gehen. Das müssen wir unterbinden und diesmal mehr auf der Hut sein. Eigene Chancen werden wir immer wieder bekommen, aber wir müssen schauen, wie wir die Null halten können. Dafür müssen wir das schnelle Umschaltspiel eingrenzen“, erläutert Wagener die Marschroute. Zugleich gesteht der 30-Jährige: „Irgendwie ist das eine Verbundsache. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir zu leicht Gegentore bekommen. Immer wieder ist es das gleiche Muster: Individuelle Fehler oder fehlende Zuordnung im Sechszehner.“ Warum funktionierte es beim 1. FC Monheim deutlich besser? „Da hatten wir mehr Wechsel im System und haben das Spiel mit und gegen den Ball variabler gestaltet“, verrät der Mittelfeldmann, der jetzt am Freitagabend im letzten Spiel des Jahres 2024 die gesamte Mannschaft in der Verantwortung sieht.