– Foto: Heiko van der Velden

VfB 03 Hilden will nächsten Heimsieg landen Nach der 2:5-Niederlage in Essen hatten die Hildener in der Oberliga eine dreiwöchige Pause. Mit frischen Kräften wollen sie am Sonntag wieder angreifen. Mit TuRU Düsseldorf kommt ein Kontrahent aus dem Tabellenkeller.

VfB 03 Hilden – TuRU Düsseldorf. Nach der langen Spielpause über Totensonntag geht es für die Fußballer des VfB 03 in der Oberliga mit einem Heimspiel weiter. Am Sonntag um 15.30 Uhr empfangen die Hildener den Viertletzten TuRU Düsseldorf auf der Anlage an der Hoffeldstraße. Auf dem Papier ein vermeintlich leichter Gegner, doch davon will Tim Schneider nichts wissen.

„Papier ist geduldig“, sagt der Chefcoach des VfB 03 und ergänzt: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“ Als Beispiel nennt er zwei Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit: Der MSV Düsseldorf (16.) holte einen 0:2-Rückstand gegen Vierten TVD Velbert auf und erreichte noch ein 2:2, Hamborn 07 (14.) schlug den Zweiten KFC Uerdingen mit 2:0. Deshalb betont Schneider: „Wir müssen konzentriert sein und mit einem Gegner rechnen, der sagt: Spielt ihr Fußball.“ Die Düsseldorfer verloren ihr letzten acht Oberliga-Begegnungen – dabei spricht das Torverhältnis von 4:26 Bände. Den letzten überzeugenden Auftritt der TuRU gab es am 19. Oktober, als die Mannschaft von Francisco Carrasco im Niederrheinpokal dem Regionalligisten 1. FC Bocholt erst im Elfmeterschießen mit 6:7 unterlag. Derweil holten die Hildener im selben Zeitraum in der Meisterschaft vier Siege und zwei Unentschieden, kassierten dazu zwei Niederlagen – ihr Torverhältnis betrug 18:13. Zuletzt unterlag das Schneider-Team beim Zweiten ETB SW Essen mit 2:5 und rutschte an ihrem spielfreien Wochenende auf den fünften Platz ab.