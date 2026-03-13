VfB 03 Hilden will im Titelkampf gegen Jüchen nachlegen

VfB 03 Hilden – VfL Jüchen-Garzweiler. Angesichts der neuen Zielsetzung gibt es für die Fußballer des VfB 03 Hilden in den nächsten Wochen nur Endspiele. Noch zwölf Spieltage sind in der Oberliga zu absolvieren, ehe der neue Meister feststeht. Die besten Karten hält Ratingen 04/19 an der Tabellenspitze in der Hand.
Zwei Punkte weniger haben die Hildener auf dem Konto, können die aber nicht mehr im direkten Vergleich wettmachen, weil sie bereits Hin- und Rückrundenduell gegen 04/19 gespielt haben – auf eigenem Platz gab es eine Niederlage, auswärts folgte ein Sieg. Der aktuelle Dritte St. Tönis liegt derzeit vier Zähler hinter dem VfB 03, während der titelambitionierte Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen – mit einer Partie weniger – Rang sechs einnimmt.
Bereits amFreitag (Anpfiff 19.30 Uhr, Hoffeldstraße) steigt der Spannungspegel. Während die Ratinger im eigenen Stadion den Vierten TSV Meerbusch erwarten, treffen die Hildener im Heimspiel auf den VfL Jüchen-Garzweiler. „Ein maximal unangenehmer Gegner – natürlich im sportlichen Sinn“, sagt Chefcoach Tim Schneider und erinnert sich: „Wir haben uns schon im Hinspiel schwergetan, diese Mannschaft zu knacken, denn sie hat sehr viel Erfahrung im Team.“ In einer umkämpften Schlussphase erhöhten die Jüchener ihre Führung in der Nachspielzeit auf 3:1 (90+2), ehe Nick Sangl fünf Minuten später (90.+7) noch auf 2:3 verkürzte.
Schneider erwartet eine intensive Partie „gegen einen Gegner, der gut verteidigt“. Allerdings muss der Trainer auf den gelb-gesperrten Dominik Rodrigues sowie Lukas Lier, der in Meerbusch verletzt vom Platz ging, verzichten. Der Mittelfeldakteur zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Dafür rückt Etienne Feese nach seiner Zwangspause wieder in den Kader.
„Es war klar, dass solche Dinge kommen. Jetzt müssen die Jungs aus der zweiten Reihe Gas geben und in die Bresche springen“, übt sich Tim Schneider in Gelassenheit und betont: „Wir können nachlegen. Nils Gatzke, der länger krank war und sich wieder herankämpfen muss, wartet weiter auf seine Möglichkeit. Wir müssen die positive Stimmung einfach mitnehmen.“
Ob die Siegchancen der Hildener auf der eigenen Anlage steigen, ist indes nicht gewiss. Denn in der Heimtabelle liegen sie mit 16 Punkten lediglich auf Rang neun. Zum Vergleich: Der VfL Jüchen-Garzweiler steht in dieser Statistik mit 24 Zählern auf Rang eins. In der Auswärtstabelle nimmt der kommende Gegner jedoch mit nur neun Punkten Rang 16 in der Abstiegszone ein. In der Gesamtwertung empfängt der Zweite VfB 03 als Top-Team der Rückrunde den Tabellensiebten, der sich mit Cheftrainer Daniel Klinger als Ziel setzt, möglichst bald die 40 Punkte-Marke zu knacken. Denn dann wäre der Klassenerhalt wohl in trockenen Tüchern.
Übrigens: Die VfB 03-Verantwortlichen haben zwei Heimspiele in Folge an einem Freitag angesetzt. Während der Wunsch für das Duell gegen Jüchen-Garzweiler von der Mannschaft an den Verein herangetragen wurde, kommt die nächste Partie gegen den SV Sonsbeck den Sponsoren entgegen. Aus der Erfahrung heraus ist mit einer höheren Zuschauerzahl jedoch nicht zu rechnen.