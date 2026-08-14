VfB 03 Hilden will gegen Wattenscheid den ersten Sieg

Hilden blickt auf den ersten Sieg – Foto: Marcel Eichholz

VfB 03 Hilden – SG Wattenscheid 09. Die Fußballer des VfB 03 treffen im zweiten Heimspiel in der Regionalliga West auf einen Kontrahenten mit einer ganz individuellen Geschichte. Der 1909 gegründete Klub ist altersmäßig mit den Hildenern auf Augenhöhe. Beide Vereine schafften es in den 1940er Jahren bis in die Gauliga. In der Saison 1976/77 bejubelte der VfB 03 als Landesliga-Meister erstmals den Sprung in die Verbandsliga, damals die höchste deutsche Amateurklasse. Dort konnte er sich allerdings nicht langfristig etablieren.

Nach 16 Jahren Zweitliga-Fußball gelang 1990 der Aufstieg ins deutsche Oberhaus – die wohl erfolgreichste Ära. Von 1990 bis zum Abstieg der SG in 1994 zählten Bayern München und Borussia Dortmund sowie Nachbar VfL Bochum zu den Gegnern in der Bundesliga. 1999 stieg die SG auch aus der Zweiten Liga ab. Der Tiefpunkt folgte im Jahr 2019, als der Verein Insolvenz anmelden und sich aus dem Spielbetrieb zurückziehen musste. Sieben Jahre später sind die Wattenscheider zurück im Profifußball. Als Tabellenzweiter in der Oberliga Westfalen bejubelten sie im Sommer den Aufstieg in die Regionalliga West, in der sie sich auf Dauer etablieren und als Fernziel in die 3. Liga kommen wollen.

Die SG Wattenscheid hingegen feierte 1974 die Meisterschaft in der Regionalliga West, ließ dabei namhafte Vereine wie Rot-Weiß Oberhausen und Bayer Uerdingen hinter sich. In der Aufstiegsrunde verpasste die SG den Durchmarsch in die Bundesliga, qualifizierte sich aber für die neu eingeführte 2. Bundesliga und schaffte damit den historischen Sprung in den Profifußball.

Die Rückkehr in die Regionalliga verläuft allerdings nicht so geschmeidig wie erhofft. Zum Auftakt kam die Mannschaft des neuen Cheftrainers Przemek Czapp, der vom Oberligisten SC Verl II nach Wattenscheid wechselte, nicht über ein 1:1 beim Mitaufsteiger Bergisch Gladbach 09 hinaus. Eine Woche später ging die Partie gegen Mitaufsteiger SV Westfalia Rhynern gar mit 1:2 verloren. Am Mittwoch (12. August) wärmte sich die SG jedoch mit einem 5:0-Erfolg im Westfalenpokal beim Bezirksligisten Hellas Makedonikos Hagen für das nächste Aufsteigerduell in Hilden auf. Und will jetzt im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Punkterunde einfahren.

"Wir müssen einfach eine gute Mentalität haben"

Ein Ziel, das auch die Fußballer des VfB 03 verfolgen. „Natürlich wollen wir gewinnen. Wir wollen uns nicht kleiner machen, aber auch nicht größer machen als wir sind“, sagt Toni Molina. Der Hildener Trainer betont: „Wir glauben an unsere Stärken, wissen aber auch um die Stärken des Gegners.“ Die sieht Molina in einer starken Offensive und einer sehr erfahrenen Abwehr. In der Defensive der Gäste hebt er zum Beispiel Spieler wie Albin Thaqi und Joey Gabriel hervor. Noch wichtiger ist für ihn der Aspekt Erfahrung: „Viele von denen haben bereits in der Regionalliga gespielt – die Liga ist denen nicht unbekannt.“ Gegen Rhynern kam das SG-Team nach früher 1:0-Führung und 1:2-Pausenrückstand erst in der zweiten Halbzeit richtig auf Touren, vermochte seine Chancen jedoch nicht zu nutzen.

Im dritten Regionalliga-Spiel wollen die Hildener an bewährten Tugenden festhalten. „Wir müssen defensiv gut stehen, egal auf welcher Höhe des Platzes. Wir wollen mutig nach vorne spielen, defensiv engagiert arbeiten – und alles zusammen machen“, erläutert Molina die Marschroute. Sein Ziel: „Wir wollen die beste Mannschaft in der Liga werden, Geschlossenheit bilden und uns untereinander helfen. Wir müssen einfach eine gute Mentalität haben.“ Die ist in diesen Tagen besonders vonnöten, denn nach den ersten beiden Spieltagen beklagen die Hildener schon vier längerfristige Ausfälle. Noch vor dem Liga-Auftakt zog sich Lukas Lier im Training einen Kreuzbandriss zu – die Operation steht kurz bevor. Simon Metz stand vor dem Sprung in die Startelf, muss jetzt aber Achillessehnenbeschwerden Tribut zollen. Leon Prokshi erlitt beim Spiel in der zweiten Mannschaft einen Fußbruch. Für Tristan Lanzke hingegen endete ein Zweikampf im Training unglücklich mit einem Wadenbeinbruch. Eine Verletztenserie zur Unzeit. „Sehr ärgerlich für die Jungs“, sagt Molina. Aber auch für das Trainerteam des VfB 03, das nun neue Lösungen finden muss.