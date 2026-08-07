VfB 03 Hilden will die Sportfreunde Siegen ärgern

Nach dem positiven Saisonauftakt auf der eigenen Anlage folgt für die Fußballer des VfB 03 Hilden nun die erste Bewährungsprobe im fremden Stadion. Und die hat es in sich. „Siegen hat den stärksten Kader in der Liga, noch vor Oberhausen und Bocholt“, erklärt Toni Molina.
Dessen ungeachtet starteten die Sportfreunde Siegen, die seit der vergangenen Saison der Regionalliga West angehören, mit einer 2:3-Niederlage beim Aufsteiger Westfalia Rhynern in die Meisterschaft. Dabei warnte Chefcoach Boris Schommers im Vorfeld noch vor dem Gastgeber, denn die Euphorie eines Aufsteigers kann am Anfang der Punktspielrunde helfen, Berge zu versetzen.
Den Dämpfer seiner Mannschaft zu Saisonbeginn konnte Schommers dennoch nicht verhindern. Schon nach zwei Minuten lagen die Siegener mit 0:1 zurück, zur Pause führte Rhynern nach einem Doppelschlag mit 3:1. In einer hektischen Schlussphase brachten die Platzherren trotz doppelter Unterzahl nach zwei Ampelkarten die drei Punkte ins Ziel.
Für die Sportfreunde ein Ärgernis, denn im zweiten Regionalliga-Jahr machen sie aus ihren Aufstiegsambitionen keinen Hehl. Dafür haben Sportdirektor Nico Michaty, einst Trainer der U23 von Fortuna Düsseldorf, und Chefcoach Schommers einen Umbruch vollzogen und mit 13 Zugängen einen in der Breite starken Kader aufgestellt.
Dazu zählt Serhat-Semih Güler, der von Darmstadt 98 nach Siegen wechselte. Der 28-jährige Kölner avancierte in der Saison 2022/23 im Trikot des Wuppertaler SV zum Torschützenkönig der Regionalliga West. Aber auch beim Drittligisten Viktoria Köln erzielte er später Tore wie am Fließband. Konstantin Gerhardt und Michel Stöcker, die beide vom SC Verl den Weg nach Siegen fanden, weisen ebenfalls Drittliga-Erfahrung auf.
Gleichwohl ist die Konkurrenz im Titelrennen groß, deshalb ist sicher, dass die Siegener an diesem Samstag ihren Ausrutscher wettmachen und keinesfalls Punkte an den nächsten Aufsteiger abgeben wollen.
Während Schommers von seinem Team intensive Grundlagenarbeit fordert, wollen die Hildener bewährte Tugenden in die Waagschale werfen und erneut mit mannschaftlicher Geschlossenheit punkten. „Wir werden alles reinlegen“, verspricht Molina. Ob das am Ende reicht? „Das werden wir sehen“, sagt der VfB 03-Trainer, der erneut auf eine selbstbewusste Vorstellung seiner Truppe baut, obwohl sie diesmal auswärts antritt.
„Das spielt in meiner Wahrnehmung keine große Rolle, ob zu Hause oder auswärts“, stellt er fest und fügt dann hinzu: „Wir werden vor 3.000 bis 4.000 Zuschauern spielen. Es wird also eine ganz andere Geräuschkulisse geben. Und dann haben die Siegener auch einen neuen Rasen verlegt - das ist ein Teppich.“
Bis auf Lukas Lier, der sich einer Kreuzbandoperation unterziehen muss, ist die Auswahl für das Cheftrainerduo Molina und Philipp Schütz groß, denn diesmal steht auch Harumi Goto zur Verfügung, der erst am Mittwoch seine Spielberechtigung erhielt.
Bereits am Freitag, 14 Uhr, muss der VfB 03 den Kader für den jeweiligen Spieltag nominieren. 18 Feldspieler und zwei Torhüter sollen es wieder sein. Bei der Aufstellung dieser Liste sind jedoch einige Fallstricke zu beachten. So müssen mindestens vier U23-Akteure im Kader stehen, es dürfen aber maximal drei Nicht-EU-Spieler berücksichtigt werden.
„Wenn in der Oberliga drei oder vier Leute von Freitag auf Samstag eine Magen-Darm-Grippe bekommen, kann man noch mal tauschen - in der Regionalliga geht das aber nicht“, unterstreicht Molina die Profi-Regeln.