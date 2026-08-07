VfB 03 Hilden will die Sportfreunde Siegen ärgern VfB 03 Hilden: Der Aufsteiger steht vor seiner Auswärtspremiere – und einer hohen Hürde. Trainer Molina verspricht: „Wir werden alles reinlegen." Reicht das gegen den stärksten Kader der Liga? von RP / Birgit Sicker · Gestern, 18:30 Uhr · 0 Leser

Das Trainerteam mit Toni Molina (v.l.) und Philipp Schütz muss auf einige Stolpersteine achten. – Foto: IMAGO / Eibner

Nach dem positiven Saisonauftakt auf der eigenen Anlage folgt für die Fußballer des VfB 03 Hilden nun die erste Bewährungsprobe im fremden Stadion. Und die hat es in sich. „Siegen hat den stärksten Kader in der Liga, noch vor Oberhausen und Bocholt“, erklärt Toni Molina.

Dessen ungeachtet starteten die Sportfreunde Siegen, die seit der vergangenen Saison der Regionalliga West angehören, mit einer 2:3-Niederlage beim Aufsteiger Westfalia Rhynern in die Meisterschaft. Dabei warnte Chefcoach Boris Schommers im Vorfeld noch vor dem Gastgeber, denn die Euphorie eines Aufsteigers kann am Anfang der Punktspielrunde helfen, Berge zu versetzen. Den Dämpfer seiner Mannschaft zu Saisonbeginn konnte Schommers dennoch nicht verhindern. Schon nach zwei Minuten lagen die Siegener mit 0:1 zurück, zur Pause führte Rhynern nach einem Doppelschlag mit 3:1. In einer hektischen Schlussphase brachten die Platzherren trotz doppelter Unterzahl nach zwei Ampelkarten die drei Punkte ins Ziel.

Für die Sportfreunde ein Ärgernis, denn im zweiten Regionalliga-Jahr machen sie aus ihren Aufstiegsambitionen keinen Hehl. Dafür haben Sportdirektor Nico Michaty, einst Trainer der U23 von Fortuna Düsseldorf, und Chefcoach Schommers einen Umbruch vollzogen und mit 13 Zugängen einen in der Breite starken Kader aufgestellt. Dazu zählt Serhat-Semih Güler, der von Darmstadt 98 nach Siegen wechselte. Der 28-jährige Kölner avancierte in der Saison 2022/23 im Trikot des Wuppertaler SV zum Torschützenkönig der Regionalliga West. Aber auch beim Drittligisten Viktoria Köln erzielte er später Tore wie am Fließband. Konstantin Gerhardt und Michel Stöcker, die beide vom SC Verl den Weg nach Siegen fanden, weisen ebenfalls Drittliga-Erfahrung auf.