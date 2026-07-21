VfB 03 Hilden verliert Testspiel gegen Regionalliga-Rivalen

Der VfB 03 Hilden durchlebt eine schwankende Vorbereitung. – Foto: Markus Becker

In der Vorbereitung erleben die Fußballer des VfB 03 Hilden ein Wechselbad der Gefühle – zumindest mit Blick auf die Ergebnisse in den Testspielen. Den Auftakt machte das 2:2-Unentschieden beim Wuppertaler SV. Auf die klare 2:7-Niederlage beim letztjährigen Oberliga-Rivalen FC Büderich ließen die Hildener dann im Heimspiel am Bandsbusch eine überzeugende Vorstellung und einen 4:0-Sieg gegen den Oberliga-Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 folgen.

Armin Deljkovic brachte den VfB 03 nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung und profitierte dabei von der guten Vorarbeit durch Etienne Feese. Sieben Minuten später folgte der erste Warnschuss der Gastgeber, die auf ihr Trainingsgelände eingeladen hatten – ein Platz, der überraschend kleine Ausmaße hatte und wenig Raum zur Entfaltung bot. Vielleicht ein Grund, weshalb die Hildener in den ersten 45 Minuten vornehmlich im Verteidigungsmodus agierten. Denn die nächste gute Chance eröffnete sich den Gästen erst kurz vor der Pause, doch Feese vergab.

Wie ein kleiner Rückschlag wirkte da die 1:4-Niederlage beim SV Bergisch Gladbach 09, dem Mitaufsteiger in die Regionalliga West. Philipp Schütz, der zusammen mit Toni Molina das Cheftrainerduo des VfB 03 bildet, wollte jedoch auch dieses Ergebnis nicht überbewerten. „Die erste Halbzeit war echt ausgeglichen. Wir sind gut hineingekommen, aber der Gegner war aktiver am Ball. In der zweiten Halbzeit waren wir aktiver. Die Gladbacher haben aber auch gut verteidigt und machen noch vier Tore.“

Nach dem Wiederanpfiff wechselten die Bergisch-Gladbacher ihre Taktik, überließen nun oftmals dem VfB 03 den Ball. Dessen Offensive tat sich auf dem sehr kleinen Platz schwer, in die Tiefe zu kommen. „In dem Bereich müssen wir noch arbeiten“, konstatierte Schütz. Derweil wirkte das Umschaltspiel der Gastgeber schon sehr geschmeidig, und dann erzielten sie auch noch kurz nacheinander zwei Treffer nach Standardsituationen.

Nach der Pause dreht Bergisch Gladbach auf

Gerade einmal fünf Minuten waren in der zweiten Halbzeit absolviert, als Fabian Fricke für die Gladbacher zum 1:1 egalisierte. Drei Minuten später ließ der SV die nächste gute Möglichkeit liegen, ging jedoch nach weiteren 60 Sekunden durch einen Treffer von Ole Tillmann mit 2:1 in Führung. „Ich weiß gar nicht, wie das so richtig passiert ist“, gestand Philipp Schütz und konstatierte: „Jeder kleinste Fehler wird bestraft. Man hat schon gemerkt, dass es anderer Fußball als gegen die letzten Gegner war. In der Regionalliga ist mehr Intensität und mehr Härte im Zweikampf, und der Schiedsrichter lässt eher eine lange Leine.“

Während Armin Deljkovic eine weitere gute Gelegenheit nicht zu verwerten wusste (56.), erhöhten die Platzherren durch Soufian Amaadacho (73.) und Sami Akremi (81.) noch auf 4:1. „Zwei individuelle Fehler unsererseits und zwei Bälle, die der Gegner in den Giebel gehämmert hat, führten zu den vier Gegentoren. Wir haben viele Erkenntnisse gesammelt, die uns guttun und die wir im Training verarbeiten können“, bilanzierte Philipp Schütz und ergänzte: „Die Gladbacher sind schon zwei Wochen länger in der Vorbereitung – da hat man auch gemerkt. Unsere Jungs haben schon alles auf dem Platz gelassen. Das ist ein Prozess, den wir weiter gehen müssen. Das Ergebnis sieht brutal aus, aber in zwei Wochen werden wir ein besseres Gesicht unserer Mannschaft sehen.“

Am Wochenende hatten die Fußballer des VfB 03 Gelegenheit zur Regeneration. Lediglich ein individueller Lauf stand auf dem Übungsprogramm. Am Montag geht es mit der Teamarbeit weiter, ehe am Mittwoch die nächste Begegnung auf dem Naturrasen im Bandsbusch-Stadion folgt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Gegner ist dann die SG Unterrath aus der Landesliga.