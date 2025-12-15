VfB 03 Hilden verliert durch Sonntagsschuss des SC St. Tönis

Auch in der Folge war viel Bewegung in der Begegnung, allein es fehlte an gefährlichen Strafraumszenen. Wie aus dem Nichts fiel deshalb der Treffer von Pohlig zur Töniser 1:0-Führung. Es folgten wütende Angriffe der Hildener, die aber ohne Ertrag blieben. Nach einer Hereingabe des eingewechselten Azad Sari klärte ein Verteidiger zur Ecke (89.). Den Eckball von Phil Zimmermann wehrte Keeper Sell mit einer Hand ab. Und die letzte Möglichkeit initiierte Mohamed Cissé nach einem Vorstoß über links mit einem scharfen Zuspiel vor den gegnerischen Kasten. Erneut kam es zu einer Ecke, die aber im Gewühl vor dem Tor letztlich verpuffte.

Entsprechend enttäuscht fiel später die Analyse von Tim Schneider aus. „Dieses Spiel hatte ein Unentschieden verdient – beide Teams haben sich neutralisiert. Wir haben mehr fürs Spiel getan, hatten auch die klareren Chancen. Gerne wären wir mit einem Sieg auf Platz zwei vorgerückt, jetzt aber müssen wir vermutlich auf Rang sechs überwintern“, sagte der VfB 03-Coach.