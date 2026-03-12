VfB 03 Hilden verlängert Vertrag mit Trainer Tim Schneider nicht

Der Vertrag von Tim Schneider wird beim VfB 03 Hilden nicht verlängert. – Foto: Chris Köppen

Der VfB 03 Hilden ist aktuell in der FuPa-Formtabelle die Mannschaft schlechthin in der Oberliga Niederrhein. Fünf Siege in Folge stehen da in der Bilanz, darunter die Erfolge gegen Spitzenreiter Ratingen 04/19 und zuletzt gegen den TSV Meerbusch, der auch fünf Siege in Folge in der Bilanz stehen hatte - und das auch noch mit einem unglaublichen 5:0. Nicht nur wir waren am Sonntag der Meinung, dass das nicht nur ein Sieg, sondern ein Statement im Aufstiegskampf war. Doch nun überrascht der Verein mit einer Meldung. Denn die Hildener verkündeten am Donnerstagabend auf ihrer Vereinshomepage, dass der Verein den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Tim Schneider nicht verlängern wird. Eine Nachricht, die nicht nur ein bisschen überraschend kommt.

"Hätte sich kein günstiger Zeitpunkt mehr ergeben"

"In den vergangenen Jahren hat Tim Schneider mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und viel Leidenschaft maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der VfB Hilden als feste Größe in der Oberliga Niederrhein etabliert hat. Verein und Mannschaft konnten in dieser Zeit zahlreiche sportliche Erfolge feiern", erklärt der Verein und klingt damit ein wenig, als habe er um fünf Jahre mit dem Coach verlängert. Zur Erklärung heißt es dann: "Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist sicherlich nicht ideal, ein wirklich günstiger Moment hätte sich in dieser Saison jedoch nicht mehr ergeben. Beide Seiten haben nun Planungssicherheit für die kommende Spielzeit. Über die Nachfolge auf der Trainerposition wird der Verein zu gegebener Zeit informieren." Von einer einvernehmlichen Entscheidung ist dabei ausdrücklich nicht die Rede.

Schneider will den Meistertitel

In der Tat kommt diese Information zu einem Zeitpunkt, an dem die Hildener noch zwölf Spiele in der Oberliga zu absolvieren haben, die Lizenzunterlagen für die Regionalliga eingereicht sind und Schneider nach dem jüngsten Kantersieg untermauert hat, dass er die Saison mit der Meisterschaft krönen möchte. Ob diese Entscheidung des Vereins nun darauf ihre Auswirkungen haben wird, werden die nächsten Spiele zeigen müssen. Bereits am Freitagabend ist der VfL Jüchen-Garzweiler bei den Hildenern zu Gast.