VfB 03 Hilden überrollt den TSV Meerbusch auf eigenem Platz Oberliga Niederrhein: Der Tabellenzweite VfB 03 Hilden lässt dem TSV Meerbusch auf eigenem Platz beim 0:5 am Sonntagnachmittag nicht den Hauch einer Chance. von Sascha Köppen · Heute, 17:18 Uhr · 0 Leser

Der VfB 03 Hilden hat das Oberliga-Topspiel geradezu dominiert. – Foto: IMAGO/Fotostand

Es war das Duell der beiden formstärksten Teams der Oberliga Niederrhein, als sich am Sonntag der TSV Meerbusch (15 Punkte aus den jüngsten fünf Spielen) und der VfB 03 Hilden (13 Punkte in diesem Zeitraum) gegenüberstanden. Viel sprach also für eine enge Partie, doch am Ende waren es vielleicht doch ein paar Nebengeräusche zu viel, die es beim TSV am Donnerstag rund um den Rücktritt von Chefcoach Marcel Winkens und seinem Assistenten René Evertz gab. Die Meerbuscher waren beim 0:5 (0:3) nahezu chancenlos.

Schon in der ersten Hälfte sahen sich die Meerbuscher unter Interimscoach Marc Roch dabei einem Doppelschlag von Mittelfeldspieler Luke Kawabe entgegen, der in der 12. und 36. Minute seine beiden Saisontore Nummer drei und vier erzielte und dazwischen sogar noch eine weitere gute Schussmöglichkeit hatte. Spätestens mit dem sechsten Saisontreffer von Nick Sangl zum 3:0 für Hilden in der 41. Minute per Foulelfmeter war das Topspiel des 22. Spieltags dann praktisch entschieden. Doch es sollte nach dem Seitenwechsel noch bitterer für die Gastgeber werden. Denn auch Sangl machte in der 75. Minute noch seinen Doppelpack perfekt, ehe Phil Zimmermann in der 80. Minute mit dem 5:0 für die Gäste dann den Schlusspunkt setzte. Vielleicht wäre es noch einmal ein wenig spannender geworden, hätte Harumi Goto in der 68. Minute die vielleicht beste Möglichkeit der Meerbuscher zum 1:3 genutzt.