VfB 03 Hilden überrollt den TSV Meerbusch auf eigenem Platz

Es war das Duell der beiden formstärksten Teams der Oberliga Niederrhein, als sich am Sonntag der TSV Meerbusch (15 Punkte aus den jüngsten fünf Spielen) und der VfB 03 Hilden (13 Punkte in diesem Zeitraum) gegenüberstanden. Viel sprach also für eine enge Partie, doch am Ende waren es vielleicht doch ein paar Nebengeräusche zu viel, die es beim TSV am Donnerstag rund um den Rücktritt von Chefcoach Marcel Winkens und seinem Assistenten René Evertz gab. Die Meerbuscher waren beim 0:5 (0:3) nahezu chancenlos.
Schon in der ersten Hälfte sahen sich die Meerbuscher unter Interimscoach Marc Roch dabei einem Doppelschlag von Mittelfeldspieler Luke Kawabe entgegen, der in der 12. und 36. Minute seine beiden Saisontore Nummer drei und vier erzielte und dazwischen sogar noch eine weitere gute Schussmöglichkeit hatte. Spätestens mit dem sechsten Saisontreffer von Nick Sangl zum 3:0 für Hilden in der 41. Minute per Foulelfmeter war das Topspiel des 22. Spieltags dann praktisch entschieden.
Doch es sollte nach dem Seitenwechsel noch bitterer für die Gastgeber werden. Denn auch Sangl machte in der 75. Minute noch seinen Doppelpack perfekt, ehe Phil Zimmermann in der 80. Minute mit dem 5:0 für die Gäste dann den Schlusspunkt setzte. Vielleicht wäre es noch einmal ein wenig spannender geworden, hätte Harumi Goto in der 68. Minute die vielleicht beste Möglichkeit der Meerbuscher zum 1:3 genutzt.
Für die Hildener bedeutet das nun, dass sie ihren zweiten Tabellenplatz nicht nur gefestigt, sondern ihre Ausgangsposition weiter verbessert haben. Denn da Spitzenreiter Ratingen 04/19 in Kleve einen Strafstoß verschoss und so über ein 0:0 nicht hinauskam, liegen die Hildener nun nur noch zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter. Und auch der KFC Uerdingen als vermutlicher weiterer Hauptkonkurrent ließ beim 1:3 gegen den SC St. Tönis Federn, der nun Platz drei übernommen hat. Es war ein Sieg, der sicherlich auch ein Statement ist. "Das ist fraglos so, und natürlich wollen wir Meister werden, das haben wir ja vor ein paar Wochen schon gesagt", stellt Hildens Coach Tim Schneider klar. "Die Meerbuscher haben mit einer sehr jungen Mannschaft ohne Yasin Bas und Florian Berisha gespielt, aber durchaus schon gezeigt, dass sie Alarm machen können. Nach den ersten paar Minuten, in denen wir nicht so ins Spiel gekommen sind, habe ich ein wenig umgestellt, Luke Kawabe nach Außen gepackt. Dann lief es besser", schildert er die Frühphase des Spiels. "Den Elfmeter hätten wir nach Foul an Pascal Weber schon eher bekommen können. Beim 3:0 zur Pause haben wir gesagt, dass das auch gefährlich ist, wir auf dem Gas bleiben müssen. Das ist uns dann auch ganz gut gelungen."
Weniger erfreulich war an diesem Tag nur, dass Lukas Lier noch verletzt aus dem Spiel muss. "Hoffentlich ist es nur ein Muskelfaserriss und nichts Schlimmeres", ließ Schneider noch wissen.