VfB 03 Hilden U19: Die Luft in der Bundesliga wird immer dünner Analyse: Nach fünf Bundesliga-Partien trennt die A-Junioren des VfB 03 Hilden nur noch das etwas bessere Torverhältnis vom Tabellenende. Es gibt viele Gründe, weshalb der Knoten beim Aufsteiger noch nicht geplatzt ist.

Dabei erarbeiteten sich die Hildener zu Saisonbeginn mit den starken Vorstellungen bei Bayer 04 Leverkusen und im eigenen Stadion gegen Borussia Dortmund trotz der knappen Niederlagen viele Sympathien. Ausgerechnet im Heimspiel gegen den SC Verl, einem Kontrahenten auf Augenhöhe, lieferte der VfB 03 jedoch einen schwachen Auftritt. Die frühe 1:0-Führung gab keine Sicherheit – im Gegenteil: Verl glich schnell zum 1:1 aus, traf noch vor der Pause zum 2:1 und siegte letztlich mit 3:1. In Paderborn lagen die Hildener mit 1:0 vorne – und kassierten am Ende eine 1:4-Niederlage. Im Derby gegen die Fortuna folgte ein Déja-vu.

Zu wenig Bewegung im Angriff, dazu einige Situationen, in denen die VfB-Talente zu pomadig agierten. Immer wieder verstrickten sich die Hildener in kraftraubende Zweikämpfe, statt Ball und Gegner laufen zu lassen. Der Fortuna kam das gerade recht. Eine Frage der Fitness? Das verneint Philipp Schütz. „Vielleicht fehlt dann auch manchmal die Qualität“, gesteht der Trainer ein. Oder ist es doch eine Frage mannschaftlicher Geschlossenheit? In der Relegation zur Bundesliga erkämpfte sich der VfB 03 im Sommer noch mit viel Leidenschaft die zwei Siege über den ETB SW Essen, die den Bundesliga-Traum Realität werden ließen.

Gerade die 2:3-Niederlage im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf wurmt die Verantwortlichen im Klub ungemein. Der Grund: Zur Pause führte der VfB 03 mit 2:0, hatte damit alle Trümpfe in der Hand. Nach dem Seitenwechsel gaben die Hildener den Vorsprung jedoch viel zu schnell aus der Hand. Das VfB 03‑Team geriet defensiv zusehends unter Druck, schaffte es nicht mehr, konzentriert Entlastungsangriffe zu initiieren und kassierte so die Treffer zum 2:2. Auch weil in entscheidenden Momenten die Handlungsschnelligkeit sowie der letzte Biss fehlten.

Fünf Teams steigen in dieser kurzen Bundesliga-Saison ab. Weil die Spielzeit schon nach einer einfachen Runde endet, wird für den Aufsteiger VfB 03 die Luft in der Top-Klasse immer dünner. Zehn Begegnungen bleiben noch, um die Abstiegszone zu verlassen. Den ersten sicheren Platz nimmt derzeit Viktoria Köln ein, der Klub steht mit sechs Punkten auf Rang elf.

Die Ursachenforschung ist einfach und schwierig zugleich. 30 Spieler umfasst der Bundesliga-Kader, nur 13 davon spielten bereits in der vergangenen Saison für den Hildener Traditionsklub – und nur sieben VfB-Fußballer kamen in den ersten fünf Begegnungen zum Einsatz. „Es ist ganz normal, dass man vielleicht Probleme bekommen kann, wenn so viele neue Jungs dabei sind“, sagt Lichtenwimmer. Die Hälfte der VfB-Aufstiegsmannschaft ist als seinerzeit älterer Jahrgang dem A-Junioren-Alter entwachsen, deswegen verpflichtete der Klub Leistungsträger aus anderen Vereinen. „Die haben die nicht einfach ziehen lassen, deshalb mussten wir Ablöse zahlen“, erzählt Lichtenwimmer.

Ist der Kader nun zu groß? „Die Findung der Mannschaft ist nicht so einfach, da wir nicht auf Rasen trainieren können“, legt der Sportliche Leiter des VfB 03 den Finger in die Wunde. Denn in der dreiwöchigen Pause nach der Partie gegen Verl Anfang September sperrte die Stadt Hilden den Naturrasen auf der Anlage am Bandsbusch – offiziell wegen grünpflegerischer Maßnahmen. Nach einer Trainingseinheit der U 19 auf der Anlage an der Furtwänglerstraße stand der dortige Rasen nur noch für junge Altersklassen zur Verfügung, so Coach Philipp Schütz.

So wichen die Hildener zwangsläufig für einige Einheiten auf die Sportplätze des SSV Erkrath und des FC Tannenhof aus, berichtet Dennis Lichtenwimmer und macht aus seinem Unmut keinen Hehl. Die Konsequenz: Das Bundesliga-Team trainiert nun in kleinen Gruppen auf einer Hälfte des Kunstrasenplatzes an der Hoffeldstraße. „Das kann bei so einem großen Kader zur Unzufriedenheit führen“, hat Lichtenwimmer erkannt und verspricht: „Wir lernen daraus.“

Trotz der widrigen Begleitumstände im historischen Bundesliga-Jahr des VfB 03 geben die Verantwortlichen den Kampf um den Klassenerhalt nicht auf. „Nach der bitteren Niederlage gegen die Fortuna erwarten wir nun schon eine Reaktion“, sagt Lichtenwimmer und betont: „Ich hoffe, dass sich die Jungs einfach so ärgern, dass sie es jetzt in Bochum besser machen, auch wenn der VfL momentan gut drauf ist. Auch dort sollten sie ein Tor machen.“

Nach der Partie in Bochum folgt erneut eine dreiwöchige Meisterschaftspause, ehe am 29. Oktober im Bandsbusch-Stadion das Duell gegen Abstiegskonkurrent Rot-Weiß Oberhausen steigt. Eine wohl richtungsweisende Begegnung. Und im November folgen die Wochen der Wahrheit: Rot-Weiß Essen, Bonner SC, Viktoria Köln und Preußen Münster heißen dann die Gegner aus dem unteren Tabellendrittel.