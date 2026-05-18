VfB 03 Hilden trumpft im Kampf um die Regionalliga auf

DJK Adler Frintrop – VfB 03 Hilden 0:2 (0:0). „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ skandierten die Fußballer des VfB 03 am späten Freitagabend nach dem hart erkämpften Sieg in Frintrop. Dabei stand auch Tim Schneider die Freude ins Gesicht geschrieben. „Es war nicht einfach, aber die Jungs haben es brutal gut gespielt und den Sieg dann auch entsprechend gefeiert. So soll es sein, wenn man sich etwas erarbeitet“, erklärte der Chefcoach des Hildener Oberligisten und ergänzte: „Wir können jetzt ganz entspannt schauen, wie es am Sonntag weitergeht.“
Ganz so entspannt waren Mannschaft und Trainerteam angesichts der weiteren Entwicklung des Spieltages an diesem Sonntag aber wohl nicht. Der Blick richtete sich zum einen auf den bisherigen Tabellenführer Ratingen 04/19, der jedoch trotz zweimaliger Führung und einer turbulenten Schlussphase nicht über ein 2:2 beim Aufsteiger Holzheimer SG hinaus kam. Keineswegs besser lief es für den KFC Uerdingen, Dritter im Bunde der Titelanwärter. Nach dem 0:1-Rückstand gegen den 1. FC Kleve kurz vor der Pause verstummte die Kulisse von rund 1600 Zuschauern im Krefelder Grotenburg-Stadion zunächst einmal. Erst nach dem Ausgleich zum 1:1 war wieder Feuer drin. Die letzte halbe Stunde plus Nachspielzeit verteidigten die Klever jedoch ihren Punktgewinn.
Wirkte der Sprung der Hildener Fußballer auf den Tabellengipfel am späten Freitagabend noch wie eine Momentaufnahme über 44 Stunden, so stand am Sonntag um 17 Uhr fest: Der VfB 03 genießt auch über die spielfreien Pfingsttage hinaus den Platz an der Sonne. Denn erst in zwei Wochen geht es in der Meisterschaft weiter. Zeit genug, um sich mental auf den Endspurt im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg vorzubereiten. Der wird mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim am Sonntag, 31. Mai, eingeleitet und geht am Sonntag, 7. Juni, mit der Partie beim SC St. Tönis weiter.
Derweil konstatierte Tim Schneider nach der Partie in Frintrop: „Der Gegner stand tief, spielte mal mit einem, mal mit zwei Stürmern und wechselte zwischen Vierer- und Fünferkette – das war wirklich ein Geduldsspiel.“ Der VfB 03-Trainer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft jedoch hochzufrieden und analysierte: „In der ersten Halbzeit mussten wir zehn Minuten Nervosität abschütteln, danach haben wir uns immer besser ins Spiel reingearbeitet. In der zweiten Halbzeit lief der Ball dann wunderbar. Wir haben ein Powerplay aufgezogen und sind bei eigenen Ballverlusten direkt ins Gegenpressing gegangen.“
In den ersten 45 Minuten blieben trotz guter Chancen Tore noch aus. Den Dosenöffner spielte dann nach dem Wiederanpfiff eine Standardvariante. „Das ist das große Plus dieser Truppe“, erklärte Tim Schneider. Nach einer Ecke traf Maximilian Wagener vor rund 200 Zuschauern auf der Anlage am Wasserturm zur 1:0-Führung (62.).
Die Hildener setzten nach. Etienne Feese behauptete sich im Zweikampf und lupfte den Ball auf Mohamed Cissé. Der 28-Jährige, von Verteidigern umzingelt, ließ sich nicht beirren und drückte den Ball zum 2:0 (81.) über die Linie. In der Schlussphase nutzte Schneider sein Wechselkontingent aus und brachte nach Leon Prokshi (75.) noch vier weitere frische Kräfte. „Die Jungs sollen auch ihre Einsatzzeiten bekommen und das Gefühl haben, dabei zu sein“, sagte er. Der Teamgeist ist in diesen Wochen das wichtigste Pfund, mit dem der VfB 03 wuchert.