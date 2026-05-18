VfB 03 Hilden trumpft im Kampf um die Regionalliga auf Oberliga: Ratingen 04/19 und KFC Uerdingen patzen. Der lachende Dritte ist das Team von Tim Schneider. Die Machtverhältnisse im Titelrennen verschieben sich. von RP / Birgit Sicker · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB 03 Hilden hat den Regionalliga-Aufstieg setzt selbst in der Hand. – Foto: Markus Becker

DJK Adler Frintrop – VfB 03 Hilden 0:2 (0:0). „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ skandierten die Fußballer des VfB 03 am späten Freitagabend nach dem hart erkämpften Sieg in Frintrop. Dabei stand auch Tim Schneider die Freude ins Gesicht geschrieben. „Es war nicht einfach, aber die Jungs haben es brutal gut gespielt und den Sieg dann auch entsprechend gefeiert. So soll es sein, wenn man sich etwas erarbeitet“, erklärte der Chefcoach des Hildener Oberligisten und ergänzte: „Wir können jetzt ganz entspannt schauen, wie es am Sonntag weitergeht.“

Ganz so entspannt waren Mannschaft und Trainerteam angesichts der weiteren Entwicklung des Spieltages an diesem Sonntag aber wohl nicht. Der Blick richtete sich zum einen auf den bisherigen Tabellenführer Ratingen 04/19, der jedoch trotz zweimaliger Führung und einer turbulenten Schlussphase nicht über ein 2:2 beim Aufsteiger Holzheimer SG hinaus kam. Keineswegs besser lief es für den KFC Uerdingen, Dritter im Bunde der Titelanwärter. Nach dem 0:1-Rückstand gegen den 1. FC Kleve kurz vor der Pause verstummte die Kulisse von rund 1600 Zuschauern im Krefelder Grotenburg-Stadion zunächst einmal. Erst nach dem Ausgleich zum 1:1 war wieder Feuer drin. Die letzte halbe Stunde plus Nachspielzeit verteidigten die Klever jedoch ihren Punktgewinn. Sieg von Freitag nachhaltig Wirkte der Sprung der Hildener Fußballer auf den Tabellengipfel am späten Freitagabend noch wie eine Momentaufnahme über 44 Stunden, so stand am Sonntag um 17 Uhr fest: Der VfB 03 genießt auch über die spielfreien Pfingsttage hinaus den Platz an der Sonne. Denn erst in zwei Wochen geht es in der Meisterschaft weiter. Zeit genug, um sich mental auf den Endspurt im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg vorzubereiten. Der wird mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim am Sonntag, 31. Mai, eingeleitet und geht am Sonntag, 7. Juni, mit der Partie beim SC St. Tönis weiter.