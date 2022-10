VfB 03 Hilden tritt entspannt in Uerdingen an Das Team von Tim Schneider behält trotz des Sprungs auf den Oberliga-Gipfel Bodenhaftung und sieht sich in der Außenseiterrolle.

KFC Uerdingen – VfB 03 Hilden. Mit breiter Brust treten die Fußballer des VfB 03 beim Regionalliga-Absteiger an. Denn die Hildener reisen nach dem hart erkämpften Sieg über den SC St. Tönis als Spitzenreiter in die Grotenburg. Für die Mannschaft von Tim Schneider ist das Duell beim Top-Aufstiegsfavoriten definitiv der sportliche Höhepunkt in der Hinrunde.

„Hätte man mir vor der Saison gesagt, dass wir am 14. Spieltag als Tabellenführer gegen den KFC in der Grotenburg spielen, hätte ich das sofort unterschrieben“, sagt der Chefcoach des VfB 03. Schneider betont: „Wir haben überhaupt keinen Druck, können das Spiel und die besondere Atmosphäre in dem Stadion genießen.“ Und er ergänzt: „Es ist nicht verkehrt, mit einem Lächeln in die Partie zu gehen.“ Da wusste der 40-Jährige noch nicht, dass in der Grotenburg statt der bislang üblichen 2000 Zuschauer zum Spitzenduell sogar 2500 Zuschauer zugelassen sind. Die Hildener erwartet also eine lautstarke Unterstützung des KFC durch die Uerdinger Fans. Dabei wollen sie die Aufgabe – so wie der Trainer – entspannt angehen und bauen zugleich auf die eigenen Fans.

Letztmalig trafen die Kontrahenten in der Saison 2016/17 aufeinander. Im Hinspiel gab es eine glatte 0:4-Niederlage, die Entscheidung im Rückspiel fiel am grünen Tisch. Diesmal aber ist es ein ganz anderer Vergleich, denn der Oberliga-Vizemeister der vergangenen Saison trittbei einem Uerdinger Team an, das in der vergangenen Saison den Kampf um den Verbleib in der Regionalliga verlor und in dieser Spielzeit die Erwartungen der eigenen Anhänger nur zum Teil erfüllte.

Nach vier Siegen in Folge zum Auftakt der Oberliga-Runde unterlagen die Krefelder ausgerechnet auf eigenem Platz mit 1:4 dem TVD Velbert. Es folgte ein 3:1-Sieg bei den Sportfreunden Baumberg und im nächsten Heimspiel die 2:3-Niederlage gegen Union Nettetal. Und beim SC St. Tönis reichte es nur zu einem 2:2. Die Bilanz der Hildener gegen diese Mannschaften sieht mit drei Siegen und dem Unentschieden beim TVD weitaus besser aus. Doch Quervergleiche verraten nichts über die Tagesform, die am Sonntag (15 Uhr, Grotenburg-Stadion, Tiergartenstr. 165) wohl entscheidend ist.

Lob für den Kollegen