Der VfB Hilden ist gegen Homber ggefordert. – Foto: Heiko van der Velden

VfB 03 Hilden sucht Lösungen gegen Homberg Der Hildener Oberliga-Fünfte will am Sonntag am Hoffeld gegen den Regionalliga-Absteiger zurück in die Erfolgsspur.

Für die Fußballer des VfB 03 Hilden läuft es momentan in der Oberliga Niederrhein nicht ganz nach Wunsch. Aus den letzten drei Meisterschaftsbegegnungen holten die Hildener lediglich zwei von neun möglichen Punkten. Zu wenig, um den engen Anschluss an das Spitzenduo SSVg Velbert und KFC Uerdingen zu halten. Das größere Problem als der Blick auf die Tabelle ist jedoch die angespannte Personalsituation.

„Wir haben nur elf fitte Feldspieler zur Verfügung“, berichtet Tim Schneider vor dem Duell am Sonntag (15.30 Uhr, Hoffeldstraße) gegen den Regionalliga-Absteiger VfB Homberg. Doch der Chefcoach des VfB 03 ist sicher, dass sein Team auch diese Herausforderung meistert. „Wir werden uns etwas einfallen lassen, wie wir gewisse Ausfälle kompensieren können“, sagt er. Fest steht, dass aus der zweiten Mannschaft Sergio Percoco und Chrisowalandis Papadopoulos wieder in den Oberliga-Kader rücken. „Momentan sind wir auf dem Trip, dass wir es auch so gelöst bekommen“, erklärt Schneider, verhehlt zugleich nicht: „Wir können nicht mehr Spieler aus der Zweiten hochziehen, da sie selbst eine wichtige Partie gegen den Vierten Viersen hat.“ Und auch das U19‑Team kann diesmal nicht mit Personal aushelfen, da die A-Junioren am Sonntagmorgen um Bundesliga-Punkte kämpfen. Gleich mehrere Stammkräfte des VfB 03 sind am Sonntag zum Zuschauen verurteilt. Dazu zählt Len Heinson, der sich in Meerbusch eine rote Karte einhandelte und damit länger ausfällt. Ins Kontor schlägt auch die erneute Verletzung von Patrick Percoco, der nur 20 Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder mit einem Muskelfaserriss vom Platz musste. „Wenn wir vorne unsere Chancen nutzen und die Tore machen, kann man so etwas verkraften. So brauchte es aber nur diese beiden Ausfälle, um uns aus der Bahn zu werfen“, analysiert Schneider, der weiterhin auf einen Einsatz des etatmäßigen Abwehrchefs Peter Schmetz (Muskelfaserriss in der Wade) verzichtet. „Es wird schon deutlich besser, aber es hat noch keinen Zweck, ihn zu bringen“, erklärt er.