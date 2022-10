Der VfB 03 Hilden hat die SSVg Velbert von der Spitze gestürzt und somit dem KFC Uerdingen dorthin verholfen. – Foto: Ralph Görtz

VfB 03 Hilden stürzt SSVg Velbert von der Spitze Die Hildener verpassen den Sieg gegen den Tabellenführer der Fußball-Oberliga, der in der Nachspielzeit noch ausgleicht. Trotz des Remis sieht Trainer Tim Schneider eine starke Form seines Teams, das nun nach Meerbusch fährt.

Cheftrainer Tim Schneider ist zufrieden. Der VfB 03 Hilden trennte sich am Sonntag mit 2:2 von der SSVg Velbert, dem bisherigen Spitzenreiter der Oberliga. Die mehr als 650 Zuschauer sahen an der Hoffeldstraße ein enges Duell zweier formstarker Teams. Am Ende einer ausgeglichenen Partie konnten die Velberter erst in der 92. Spielminute ausgleichen.

„Ein so spätes Gegentor tut immer weh, auch wenn das Unentschieden dem Spielverlauf nach in Ordnung geht“, ordnete Schneider ein. Die Velberter mussten die Tabellenführung an den KFC Uerdingen abgeben, während die Hildener nun auf dem fünften Platz stehen. Zu Beginn der Partie hatte die SSVg mehr Spielanteile und traf auf eine kompakt stehende Hildener Mannschaft, die immer wieder Nadelstiche durch Konter setzte. Nach einer Viertelstunde vergab Gian-Luca Bühring eine gute Chance nach einem Angriff über den rechten Flügel durch Nils Arne Gatzke. In der 28. Spielminute setzte sich der Velberter Patrik Schikowski nach einem langen Ball im Sprintduell durch und sorgte für die Führung der Gäste. Daraufhin verteidigten die Hildener weiter konzentriert und erarbeiteten sich, beispielsweise durch Talha Demir (36.), weitere Chancen. Mit der knappen Führung der Gäste ging es für die Teams in die Pause. In der zweiten Halbzeit konnte Schneiders Team die anfängliche Nervosität, die zu leichtfertigen Ballverlusten führte, abstellen und die eigenen Spielanteile ausbauen. Kurz nach der Pause provozierte Demir einen Elfmeter, den er selbst zum 1:1 nutzen konnte (51.). In der Folge konnten die Hildener weitere Konter fahren und wurden immer wieder gefährlich. Die Situationen konnten jedoch nicht vom Angriff des Gastgebers genutzt werden. In Spielminute 67 wurde Pascal Weber von Luca Majetic in Szene gesetzt und konnte ungestört auf das gegnerische Tor zulaufen, ehe der Schiedsrichter knapp auf Abseits entschied.