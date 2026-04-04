VfB 03 Hilden stürmt mit Rekordserie Richtung Regionalliga

Der deutliche Erfolg leitete für die Hildener Fußballer nicht nur ein ruhiges Osterfest ein, sondern sendete ein starkes Signal an die Mitbewerber im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg. Denn sowohl Spitzenreiter Ratingen 04/19, der mit 1:0 in Sonsbeck gewann, als auch der ehrgeizige Dritte KFC Uerdingen, der sich ebenfalls mit 1:0 gegen die DJK Adler Frintrop durchsetzte, ließen offensiv gleich reihenweise Großchancen aus. Derweil nutzt der VfB 03 in diesen Wochen seine Möglichkeiten ungewohnt effektiv. Auch Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins dieser Mannschaft. Trainingsfrei gab der Chefcoach an diesem Wochenende aber nicht. „Die Jungs müssen schon eine individuelle Einheit machen. Am Samstag absolvieren sie einen Lauf und dann geht es mit Vollgas in der nächsten Woche weiter“, kündigte er kurz nach dem Abpfiff an. Denn mit dem FC Büderich kommt am 12. April ein „unangenehmer Gegner“ an die Hoffeldstraße.

Fast 500 Zuschauer verfolgten das Flutlichtduell am Gründonnerstag in Biemenhorst. „Das war eine geile Stimmung, aber wir haben unseren Fokus behalten, auch wenn es nicht so einfach war“, erzählte Tim Schneider mit glänzenden Augen und erklärte: „Die Mannschaft hat alle Vorgaben gut umgesetzt.“ Lachend ergänzte er: „Heute könnte ich auch mit der Bahn nach Hause fahren – es wäre mir völlig egal.“ Von der ersten Minute an übten die Gäste viel Druck auf die gegnerische Abwehr aus. Eine erste Hereingabe von Nick Sangl in den Strafraum (3.) blieb ebenso wie ein kurzer Freistoß (6.) noch ohne Folgen. Dann aber verwertete Len Heinson einen Eckball zur 1:0-Führung (7.). Gute Verteidigung bringen letztlich den Sieg

Den Durchbruch bedeutete das allerdings noch nicht, denn die Biemenhorster bliesen zum Konter. Ein Steilpass des Innenverteidigers fand noch keinen Abnehmer (10.). Dann klärte die VfB 03-Abwehr einen Freistoß aus dem linken Halbfeld an der Strafraumgrenze (12.). Ein weiterer Gegenstoß der Biemenhorster führte jedoch zum 1:1-Ausgleich durch Niklas Laigre (16.). Nach einem weiten Einwurf von Heinson brachte Etienne Feese die Hildener mit 2:1 (24.) erneut in Front.

In der Oberliga-Partie sahen die Fans danach bis zur Pause weiterhin viel Bewegung, aber keine Tore mehr. Das änderte sich erst nach dem Wiederanpfiff. „In der zweiten Halbzeit haben wir eine deutliche Leistungssteigerung auf den Platz gebracht, die Angriffe des SV gut wegverteidigt, geduldig gewartet und im Mittelfeldpressing früh attackiert“, analysierte Tim Schneider. Allerdings standen die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel noch ganz im Zeichen der SVB-Offensive, die gleich dreimal gefährlich vor den VfB 03-Kasten kam. Dann häuften sich auch wieder die Hildener Gelegenheiten.