VfB 03 Hilden stolpert in der Generalprobe

Die Generalprobe des VfB 03 Hilden beim Mittelrheinligisten SSV Merten verlief ähnlich durchwachsen wie die Vorbereitung auf den Rückrundenstart in 2026. Am Ende der Partie stand eine 0:2-Niederlage. Dabei kamen letztlich nur zwölf Feldspieler und ein Torwart zum Einsatz.
„Wir müssen die Jungs jetzt mal in eine andere Belastung schicken – sie sollen 60 bis 90 Minuten spielen“, kündigte Co-Trainer Philipp Schütz im Vorfeld der Partie an. Zumal sich die geplanten Testspiele durch den Wintereinbruch auf drei statt vier reduzierten. „In der ersten Halbzeit hatte der Gegner ein klares Chancenplus, nach der Pause waren wir besser“, analysiert Tim Schneider. Der Hildener Chefcoach betont: „Mit Engagement, Wille und Intensität war ich zumindest in der zweiten Halbzeit größtenteils zufrieden.“ Stellungsfehler seiner Mannschaft in der Abwehr führten jedoch zu den beiden Gegentoren (31. und 85.).
Bereits der Start in die Vorbereitung verlief nicht ganz nach dem Geschmack der VfB 03-Verantwortlichen. Die winterliche Witterung verhinderte Übungseinheiten auf der Anlage an der Hoffeldstraße. Stattdessen standen plötzlich Cageball und Hallenfußball auf dem Programm. „Die erste Woche konnte man nicht wirklich zählen“, stellt Schütz fest und bekennt: „So war die Vorbereitung relativ kurz. Bis alle wieder bei hundert Prozent sind, braucht es noch eine Woche.“ Doch der Wunsch geht nicht in Erfüllung. Vielmehr müssen die Hildener bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) zum Oberliga-Auftakt beim Spitzenreiter Ratingen 04/19 antreten.
In den ersten beiden Testpartien setzte das Trainer-Team auf Rotation. „Wir haben viel durchgewechselt, damit die Jungs nicht direkt in die volle Belastung einsteigen und sich auf den Wettkampfmodus einstellen können. Das waren schon ordentliche Spiele auf gutem Niveau“, konstatiert Schütz und erklärt: „Die Ergebnisse waren dabei zweitrangig.“ Beim Mittelrheinligisten SV Eintracht Hohkeppel gab es ein 3:3-Unentschieden. Den ambitionierten Landesligisten DV Solingen hingegen fegten die Hildener mit 4:1 vom Platz. „Da haben wir zwei Teams gebildet – nur Nils Gatzke musste durchspielen. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, aber wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden“, berichtet Schütz.
Ein Schwerpunkt in der Übungsarbeit lag auf der Abwehr. „Wir haben etwas umstrukturiert. Die Mannschaft soll etwas defensiver denken, damit wir einen bessern Zugriff auf den Gegner bekommen und hinten besser stehen“, erläutert Schütz. Ein Rückschlag war allerdings die Zwangspause für Phil Zimmermann. Ausgerechnet der etatmäßige Innenverteidiger fiel die letzten beiden Wochen krankheitsbedingt aus und verpasste damit einen großen Teil der Vorbereitung, er soll aber in diesen Tagen zurückkehren. Diese Perspektive eröffnet sich Luis Ortmann noch längst nicht. „Er macht unheimlich viel für seine Schulter, fällt aber blöderweise wieder drauf und kugelt sie sich erneut aus“, erzählt Tim Schneider. Der Chefcoach des VfB 03 rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr, sondern stellt fest: „Die Saison ist für ihn wohl gelaufen.“ Das gilt zugleich für Dominick Wasilewski, der erst spät einen Termin für die notwendige Knieoperation erhielt und sich derzeit noch in der Reha befindet.
Auf der anderen Seite füllt sich der Kader aber auch wieder. Denn Len Heinson hat seinen beruflichen Abstecher nach Südafrika beendet und steht den Hildenern wieder zur Verfügung. Das gilt auch für Simon Metz, der in den vergangenen Monaten verletzungsbedingt (Schambeinentzündung) pausieren musste. „Er macht einen sehr guten Eindruck“, sagt Schneider über den Defensivspieler.
Zwei Abgänge in der Winterpause stehen ebenfalls fest. Erkhan Akan, der lediglich auf drei Oberliga-Einsätze kam, wechselt zum Bezirksligisten FSV Vohwinkel. Mohammed Monir Aaayd verzeichnt in der laufenden Saison nur eine Oberliga-Partie und schließt sich dem Bezirksligisten Rheinland Hamborn an.
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: