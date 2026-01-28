VfB 03 Hilden stolpert in der Generalprobe Die Hildener Oberliga-Fußballer verlieren mit 0:2 beim Mittelrheinligisten SSV Merten. Der Abschluss einer Vorbereitung, die geprägt ist von Ausfällen, improvisiertem Training und nur drei statt vier Testspielen. von RP / Birgit Sicker · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

VfB 03 Hilden stolpert in der Generalprobe – Foto: Arno Wirths

Die Generalprobe des VfB 03 Hilden beim Mittelrheinligisten SSV Merten verlief ähnlich durchwachsen wie die Vorbereitung auf den Rückrundenstart in 2026. Am Ende der Partie stand eine 0:2-Niederlage. Dabei kamen letztlich nur zwölf Feldspieler und ein Torwart zum Einsatz.

Zweite Halbzeit zur Zufriedenheit von Schneider „Wir müssen die Jungs jetzt mal in eine andere Belastung schicken – sie sollen 60 bis 90 Minuten spielen“, kündigte Co-Trainer Philipp Schütz im Vorfeld der Partie an. Zumal sich die geplanten Testspiele durch den Wintereinbruch auf drei statt vier reduzierten. „In der ersten Halbzeit hatte der Gegner ein klares Chancenplus, nach der Pause waren wir besser“, analysiert Tim Schneider. Der Hildener Chefcoach betont: „Mit Engagement, Wille und Intensität war ich zumindest in der zweiten Halbzeit größtenteils zufrieden.“ Stellungsfehler seiner Mannschaft in der Abwehr führten jedoch zu den beiden Gegentoren (31. und 85.). Bereits der Start in die Vorbereitung verlief nicht ganz nach dem Geschmack der VfB 03-Verantwortlichen. Die winterliche Witterung verhinderte Übungseinheiten auf der Anlage an der Hoffeldstraße. Stattdessen standen plötzlich Cageball und Hallenfußball auf dem Programm. „Die erste Woche konnte man nicht wirklich zählen“, stellt Schütz fest und bekennt: „So war die Vorbereitung relativ kurz. Bis alle wieder bei hundert Prozent sind, braucht es noch eine Woche.“ Doch der Wunsch geht nicht in Erfüllung. Vielmehr müssen die Hildener bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) zum Oberliga-Auftakt beim Spitzenreiter Ratingen 04/19 antreten.

Rotation in den Tests beim VfB In den ersten beiden Testpartien setzte das Trainer-Team auf Rotation. „Wir haben viel durchgewechselt, damit die Jungs nicht direkt in die volle Belastung einsteigen und sich auf den Wettkampfmodus einstellen können. Das waren schon ordentliche Spiele auf gutem Niveau“, konstatiert Schütz und erklärt: „Die Ergebnisse waren dabei zweitrangig.“ Beim Mittelrheinligisten SV Eintracht Hohkeppel gab es ein 3:3-Unentschieden. Den ambitionierten Landesligisten DV Solingen hingegen fegten die Hildener mit 4:1 vom Platz. „Da haben wir zwei Teams gebildet – nur Nils Gatzke musste durchspielen. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, aber wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden“, berichtet Schütz. Ein Schwerpunkt in der Übungsarbeit lag auf der Abwehr. „Wir haben etwas umstrukturiert. Die Mannschaft soll etwas defensiver denken, damit wir einen bessern Zugriff auf den Gegner bekommen und hinten besser stehen“, erläutert Schütz. Ein Rückschlag war allerdings die Zwangspause für Phil Zimmermann. Ausgerechnet der etatmäßige Innenverteidiger fiel die letzten beiden Wochen krankheitsbedingt aus und verpasste damit einen großen Teil der Vorbereitung, er soll aber in diesen Tagen zurückkehren. Diese Perspektive eröffnet sich Luis Ortmann noch längst nicht. „Er macht unheimlich viel für seine Schulter, fällt aber blöderweise wieder drauf und kugelt sie sich erneut aus“, erzählt Tim Schneider. Der Chefcoach des VfB 03 rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr, sondern stellt fest: „Die Saison ist für ihn wohl gelaufen.“ Das gilt zugleich für Dominick Wasilewski, der erst spät einen Termin für die notwendige Knieoperation erhielt und sich derzeit noch in der Reha befindet.