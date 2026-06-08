VfB 03 Hilden steigt in die Regionalliga auf

Der VfB 03 Hilden bejubelt den Aufstieg in die Regionalliga West. – Foto: Marcel Eichholz

Der eine Wagen reichte angesichts der großen Nachfrage gar nicht aus – letztlich machte Vorsitzender Daniel Wittke sogar noch einen Doppeldecker für die rund 50 Kilometer lange Fahrt klar. Der Last-Minute-Sieg am vergangenen Sonntag über den 1. FC Monheim setzte im ganzen Verein Kräfte frei. Und der Lohn folgte nach 90 nervenaufreibenden Minuten auf dem Rasen der Jahn-Sport-Anlage in Tönisvorst. Als Schiedsrichter Felix May die Begegnung abpfiff, folgte banges Warten auf den Schlusspfiff in Monheim. Dort lag Verfolger Ratingen 04/19 zwar mit 0:2 zurück beim 1. FCM, der noch um den Klassenerhalt kämpfte, doch die letzte Sicherheit gab das noch nicht: Mit einem Unentschieden hätte 04/19 noch die Relegation erzwungen. Dann aber brach tosender Jubel der Hildener Spieler und Fans aus. Was folgte, war eine Traube von glückseligen Menschen. „Händeschütteln war das nicht. Das war einfach Körper an Körper, Küsschen hier und Küsschen da. Aber es war einfach schön“, stellte Tim Schneider lachend fest. Für den scheidenden Chefcoach waren Titelgewinn und Aufstieg in die Regionalliga der krönende Abschluss seiner sechsjährigen Amtszeit als Trainer der ersten Mannschaft. „Jetzt gehe ich mit 103 Siegen und jeder Menge Punkte“, stellte er fest und betonte zugleich: „Für mich ist das natürlich toll, ich freue mich für den Staff, die Leute dahinter und die Jungs, die sechs Jahre kontinuierlich an diesem Ding teilgenommen haben.“ Für den Abend kündigte Schneider noch eine zünftige Feier an. Derweil buchten einige Spieler noch in der Kabine eine Abschlusstour nach Mallorca. „Da waren sie ganz professionell – vorher ging es ja nicht, weil auch noch zwei Relegationsspiele im Raum standen“, sagte der Trainer.

Dabei fordert der Auftritt seiner Mannschaft dem Trainer auch eine Menge Nervenkraft ab. Denn schon in der ersten Halbzeit reihte sich eine Chance an die andere, doch die Hildener brachten den Ball einfach nicht ins Tor. „Nach dem dritten Mal habe ich gedacht: Das kann doch nicht wahr sein – holt uns da noch etwas ein? Erst als die Ratinger mit 0:2 zurücklagen, konnte man als Außenstehender etwas ruhiger sein“, gestand er.