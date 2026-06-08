VfB 03 Hilden steigt in die Regionalliga auf

SC St. Tönis – VfB 03 Hilden 1:1 (0:0). Mit breiter Brust und vielen Fans im Rücken fuhren die Fußballer des VfB 03 zum finalen Oberliga-Countdown in St. Tönis. Der Vorstand hatte eigens einen Bus gechartert, um die Hildener Anhänger am Schlussspurt um den Regionalliga-Aufstieg teilhaben zu lassen.
Der eine Wagen reichte angesichts der großen Nachfrage gar nicht aus – letztlich machte Vorsitzender Daniel Wittke sogar noch einen Doppeldecker für die rund 50 Kilometer lange Fahrt klar. Der Last-Minute-Sieg am vergangenen Sonntag über den 1. FC Monheim setzte im ganzen Verein Kräfte frei. Und der Lohn folgte nach 90 nervenaufreibenden Minuten auf dem Rasen der Jahn-Sport-Anlage in Tönisvorst. Als Schiedsrichter Felix May die Begegnung abpfiff, folgte banges Warten auf den Schlusspfiff in Monheim. Dort lag Verfolger Ratingen 04/19 zwar mit 0:2 zurück beim 1. FCM, der noch um den Klassenerhalt kämpfte, doch die letzte Sicherheit gab das noch nicht: Mit einem Unentschieden hätte 04/19 noch die Relegation erzwungen. Dann aber brach tosender Jubel der Hildener Spieler und Fans aus. Was folgte, war eine Traube von glückseligen Menschen. „Händeschütteln war das nicht. Das war einfach Körper an Körper, Küsschen hier und Küsschen da. Aber es war einfach schön“, stellte Tim Schneider lachend fest. Für den scheidenden Chefcoach waren Titelgewinn und Aufstieg in die Regionalliga der krönende Abschluss seiner sechsjährigen Amtszeit als Trainer der ersten Mannschaft. „Jetzt gehe ich mit 103 Siegen und jeder Menge Punkte“, stellte er fest und betonte zugleich: „Für mich ist das natürlich toll, ich freue mich für den Staff, die Leute dahinter und die Jungs, die sechs Jahre kontinuierlich an diesem Ding teilgenommen haben.“ Für den Abend kündigte Schneider noch eine zünftige Feier an. Derweil buchten einige Spieler noch in der Kabine eine Abschlusstour nach Mallorca. „Da waren sie ganz professionell – vorher ging es ja nicht, weil auch noch zwei Relegationsspiele im Raum standen“, sagte der Trainer.
Dabei fordert der Auftritt seiner Mannschaft dem Trainer auch eine Menge Nervenkraft ab. Denn schon in der ersten Halbzeit reihte sich eine Chance an die andere, doch die Hildener brachten den Ball einfach nicht ins Tor. „Nach dem dritten Mal habe ich gedacht: Das kann doch nicht wahr sein – holt uns da noch etwas ein? Erst als die Ratinger mit 0:2 zurücklagen, konnte man als Außenstehender etwas ruhiger sein“, gestand er.
Bereits in der zweiten Minute eröffnete sich Pascal Weber die Möglichkeit zur Führung, aber Gian-Luca Mariano war auf dem Posten. Dann verfehlte eine Direktabnahme von Nick Sangl den gegnerischen Kasten (9.). Auf der anderen Seite war VfB-Torhüter Yannic Lenze bei einer guten Gelegenheit der Gastgeber auf dem Posten (20.). Bei einem Konter über die linke Seite verpasste Simon Metz nur knapp die Führung (25.). Die Platzherren fanden in der Folge besser ins Spiel, doch die Abwehr des VfB 03 hielt stand. Ende der ersten Halbzeit machte dann der Ratinger 0:2-Rückstand die Runde auf der Jahn-Sport-Anlage. Kurz vor dem Pausenpfiff warf sich VfB 03-Kapitän Fabian zur Linden in einen Schuss von Julio Torrens (43.).
Nach dem Wiederanpfiff dominierten die Hildener über weite Strecken die Begegnung. Die Ruhe störte dann aber der Treffer von Yigit Taha Siyak –Torrens leistete die Vorarbeit zur überraschenden Tönis-Führung (83.). Der VfB 03 stellte um auf Offensive, um das Heft des Handelns in der Hand zu behalten und mit dem Ausgleich die Aufstiegschancen zu erhöhen und die Ratinger weiter unter Druck zu setzen. Ausgerechnet Simon Metz, der für den gelb-gesperrten Len Heinson als linker Verteidiger in die Startformation gerückt war, leitete mit einer präzisen Flanke das 1:1 (90.) durch Etienne Feese ein – diesmal schlug der Angreifer in buchstäblich letzter Minute zu. Derweil erntete Metz großes Lob. „Er hatte ein dickes blaues Auge und eine Platzwunde, aber er hat durchgehalten“, betonte Tim Schneider und sah sich damit in seiner Einschätzung bestätigt, dass jeder Spieler im Kader eine wichtige Rolle erfüllt.
Weitaus mehr überrascht war der Cheftrainer des VfB 03 später von der Siegerehrung. „Ich wusste gar nicht, dass man auch noch eine Schale bekommt, die jemand vom Verband überreicht. Das ist ein sehr schönes Teil – das konnte auch ich stemmen“, berichtete er mit einem Augenzwinkern. Der Traum vom Regionalliga-Aufstieg ist jetzt Realität – und ein Moment für die Ewigkeit.