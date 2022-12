VfB 03 Hilden steht vor seiner längsten Auswärtsfahrt Die Hildener müssen am Sonntag mehr als 100 Kilometer im Auto absolvieren, ehe es dann auf den Rasenplatz des 1. FC Kleve geht.

Danach überzeugten die Hildener zwar mit einem 3:1-Sieg gegen den VfB Homberg, doch die glatte 2:5-Niederlage beim aktuellen Dritten ETB SW Essen warf das Team von Tim Schneider tabellarisch zurück. Daran änderten auch die Unentschieden gegen den TSV Meerbusch und TuRU Düsseldorf nichts.

Nun also will der VfB 03 wieder in die Erfolgsspur zurück. Dafür müssen die Hildener aber erst einmal viele Kilometer abspulen, geht es doch über rund 115 Kilometer zum 1. FC Kleve. Entsprechend deutlich formuliert Tim Schneider das Ziel: „Wir wollen drei Punkte mitnehmen, denn ich habe keine Lust, mich auf der langen Heimfahrt zu ärgern.“ Ein Wunsch, der verständlich ist, zumal es sich nicht um einen Betriebsausflug bei sommerlichen Temperaturen handelt, sondern um eine Anreise und ein Spiel unter winterlichen Bedingungen. Gleichwohl weiß der Chefcoach des VfB 03 um die Schwere der Aufgabe: „Wir müssen uns richtig anstrengen und liefern, sonst läuft nichts in Kleve.“

Auch die Gastgeber vermochten zuletzt nicht durchweg zu überzeugen, feierten aber zumindest Siege über den Cronenberger SC und den VfB Homberg. Mit dem torlosen Remis in Meerbusch kamen die Klever, die eher den Blick nach unten richten, in den letzen sechs Duellen auf sieben Punkte – und holten damit einen Zähler mehr als die ambitionierten Hildener, die an der Tabellenspitze mitmischen wollen. Von einer Favoritenrolle der Gäste kann daher nicht die Rede sein, zumal die Begegnung am Sonntag (14.15 Uhr) auf dem Rasenplatz im Stadion Bresserberg angesetzt ist.