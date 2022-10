VfB 03 Hilden steht auch in Nettetal unter Druck Der Hildener Oberligist kämpft weiterhin mit personellen Problemen. Für Spieler aus der zweiten Mannschaft ist das eine Chance.

SC Union Nettetal – VfB 03 Hilden. Nach dem hart erkämpften Erfolg über die Sportfreunde Baumberg wartet auf die Fußballer des VfB 03 nun die nächste harte Nuss bei einem Kontrahenten, der sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter entwickelte und in dieser Spielzeit seine bislang beste Vorstellung in der Oberliga gibt.

Mit 17 Punkten aus zehn Partien stehen die Nettetaler aktuell auf Rang neun und haben ein komfortables Polster zur Abstiegszone, auf die sie in den vergangenen Jahren immer wieder schielen mussten.

Ein Gegner, den Tim Schneider nicht auf die leichte Schulter nimmt. „Das ist eine junge, lauffreudige Truppe, die auf ihre eigene Art und Weise sehr gerne presst und besser ist als im letzten Jahr“, warnt der Trainer des VfB 03 vor leichtfertigem Tun. Wohlwissend, dass der direkte Vergleich beider Mannschaften in der Oberliga eindeutig zugunsten der Hildener ausgeht, die in den vergangenen Jahren in sechs Begegnungen sechs Siege holten und dabei auf 21:1 Tore kamen.

In der Saison 2011/12 spielten beide Vereine noch in der Landesliga gegeneinander. Im Sommer 2012 trennten sich die Wege. Der VfB 03, der damals zwei Siege über die Union feierte und dabei 8:0 Tore erzielte, landete auf Rang sechs, während die Nettetaler den Gang in die Bezirksliga antreten mussten. Nur ein Jahr später schaffte die Union den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga, während der VfB 03 im Sommer 2013 denSprung in die Oberliga bejubelte. Im Sommer 2017 zog die Union dann nach. Am Kräfteverhältnis änderte sich auf dem Papier aber zunächst nichts.

Doch nun zeigen die Nettetaler ein ganz anderes Gesicht. „Sie haben gute Ergebnisse geholt“, betont Schneider und stellt fest: „Das ist eine unangenehm zu bespielende Truppe.“ Die Union legte den besten Start in ihrer Oberliga-Geschichte hin. Gleichwohl bleibt Andreas Schwan bescheiden. „Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann und deshalb wollen wir uns darauf nicht ausruhen, sondern weiter fokussiert bleiben“, erklärt der SC-Trainer.

Dabei trumpfte sein Team gerade in den letzten fünf Partien bestechend auf. Der 3:2-Erfolg beim Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen war ein Paukenschlag, die 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen die ambitionierte SSVg Velbert eine Woche später durchaus zu verkraften. Danach gewann die Union aber beim TSV Meerbusch und wies dann mit 2:1 auch den zweiten Regionalliga-Absteiger VfB Homberg in die Schranken. Als i-Tüpfelchen folgte das torlose Remis beim aktuellen Spitzenreiter ETB SW Essen. Für die Hildener, die in den letzten drei Begegnungen sieben Punkte holen und damit wieder Aufwärtstrend zeigen, ist das auf Samstag (16 Uhr) vorgezogene Duell in Nettetal also keineswegs als Spaziergang anzugehen. „Wenn Union gewinnt, sind sie mit uns auf Augenhöhe“, unterstreicht Schneider die Bedeutung der Partie.