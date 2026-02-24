VfB 03 Hilden siegt in Schonnebeck – Regionalliga-Antrag folgt

Hilden richtet den Blick auf die Regionalliga – Foto: IMAGO/Fotostand

Mit dem Sieg in Schonnebeck behaupten die Spieler des VfB 03 ihren Platz in der Spitzengruppe der Oberliga. Punktgleich mit dem aktuellen Zweiten KFC Uerdingen belegen sie den dritten Tabellenplatz. „Vom Ergebnis war es knapp, aber wir hatten mehr und die klareren Chancen, außerdem mehr Spielanteile“, stellte Trainer Tim Schneider fest.

Später zog Chefcoach Schneider ein zufriedenstellendes Fazit: „Gerade in der ersten Halbzeit waren wir 35 Minuten im Powerplay unterwegs, waren schnell in der zweiten Welle und haben uns verlorene Bälle im Gegenpressing zurückerobert. Das war unsere stärkste Phase, in der auch das Tor gefallen ist.“

Das Tor des Tages erzielte Etienne Feese kurz vor der Pause. Nick Sangl zog auf der rechten Außenbahn entschlossen bis zur Grundlinie durch und passte von da scharf nach innen in den Strafraum – Feese musste nur noch den Fuß hinhalten, um den Ball zur 1:0-Führung (41.) über die Torlinie zu befördern. Der Angreifer hatte in der Nachspielzeit dann auch noch das 2:0 vor Augen, als er an der Strafraumgrenze frei zum Abschluss kam, aber genau auf Schonnebecks Torhüter Lukas Lingk zielte (92.).

Schon in der Anfangsphase hofften die Hildener auf einen frühen Treffer, doch der Schiedsrichter ließ ein Foul an Max Wagener im Strafraum ungeahndet (13.). Später fand Lukas Lier im direkten Duell seinen Meister in SpVg.-Keeper Lingk (27.). Doch auch die Schonnebecker kamen zu guten Gelegenheiten, verzeichneten unter anderem einen Lattentreffer von Niko Bosnjak (28.).

Kurz nach dem Wiederanpfiff bügelte VfB 03-Schlussmann Yannic Lenze einen Fehler seiner Vorderleute aus (48.). Dann blieb die Pfeife bei einer Aktion im Sechszehner gegen Stürmer Mohammed Cissé stumm (55.). Die Schonnebecker blieben ebenfalls gefährlich, vermochten ihre Chancen aber nicht zum Ausgleich zu nutzen. „Beide Teams haben alles reingeworfen, versucht, Fouls zu ziehen oder körperliche Härte ins Spiel gebracht. Am Ende des Tages hat der Schiedsrichter es gut gemacht und das nötige Fingerspitzengefühl bewiesen. Das war heute in so einem Spiel sehr wichtig“, analysierte Schneider und führte weiter aus: „Wir haben viel investiert und hohe Intensität auf den Platz gebracht. Schonnebeck ist nicht viel eingefallen. Wir haben zu null gespielt, ein Tor geschossen und gewonnen – was will man mehr?“

Auf Dreier folgt der Antrag auf eine Regionalliga-Lizenz

Der Lohn für den engagierten Auftritt und den Sieg folgte nach dem Schlusspfiff in der Kabine. „Wir haben der Mannschaft mitgeteilt, dass wir den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz stellen werden“, verkündete Daniel Wittke später am Abend. Der 2. Vorsitzende des VfB 03 erklärte: „Mit den starken Auswärtsspielen in Ratingen und in Schonnebeck hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt. Die Saison ist noch lang und die Entscheidung über den Aufstieg fällt erst am Ende. Wir haben den Antrag ja schon zweimal gestellt und wissen, was zu tun ist für die Regionalliga.“ Auf Nachfrage unserer Redaktion, ob der VfB 03 auch tatsächlich den Aufstieg wahrnehmen würde, antwortete Wittke: „Wir brauchen eine Perspektive für uns, für die Helfer und die Spieler. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, wirklich noch etwas herauszukitzeln. Die Spiele gegen Ratingen und Schonnebeck haben wir bereits hinter uns, Uerdingen ist immer eine Überraschungstüte. Wir sind gut aufgestellt – vorne und hinten passt es.“

Im Vergleich zu den früheren Anträgen fordert der Verband laut Wittke inzwischen auch den Nachweis, dass der Klub „die gesamte Saison wirtschaftlich durchspielen kann“. Für den stellvertretenden Vorsitzenden keine Unmöglichkeit. „Wir haben die eine oder andere Ausgabe schon reduziert, müssen dann tiefer in die Tasche greifen. Wir haben aber solide und nachhaltig geplant und könnten bestehen. Jetzt versuchen wir es einfach zum dritten Mal, haben schon Kontakt zum Verband aufgenommen. Denn an einem guten Tag können wir auch in Uerdingen gewinnen“, sagt er.