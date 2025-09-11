VfB 03 Hilden schafft nächsten Schritt im Niederrheinpokal

SF Niederwenigern – VfB 03 Hilden 1:2 (0:2). Kommen die Fußballer des VfB 03 allmählich in einen Lauf? Eine Frage, die sich aktuell nur schwer beantworten lässt. Immerhin aber schafften es die Hildener, nach dem enorm wichtigen Erfolg im Oberliga-Duell beim 1. FC Kleve nun im Niederrheinpokal nachzulegen und mit dem hart erkämpften Sieg über die Sportfreunde Niederwenigern in die nächste Runde einzuziehen.
Damit hat die Mannschaft von Tim Schneider eine erste wichtige Etappe erreicht und zumindest im Pokal mit dem Ergebnis der vergangenen Saison gleichgezogen. Seinerzeit scheiterten die Hildener allerdings in der dritten Runde am starken Drittligisten Rot-Weiss Essen. Doch die lange Zeit enge Begegnung vor toller Kulisse im Bandsbusch-Stadion machte Geschmack auf mehr – zumindest beim Cheftrainer. „Noch einen Sieg, dann sind wir einen Schritt weiter als in der vergangenen Saison“, sagt Schneider und ergänzt dann mit einem Augenzwinkern: „Bis zum Finale sind es noch drei Spiele. Bis dahin würden wir es gerne einmal schaffen – als Fußballer will man ja immer gewinnen.“
Doch der Weg im Pokal ist steinig, diese Erfahrung machte der VfB 03 auch in Niederwenigern. Schneider warnte bereits im Vorfeld vor den Gastgebern, die von 2019 bis 2022 sogar drei Jahre in Folge in der Oberliga spielten. In der letzten Saison gab der Aufsteiger jedoch nur ein kurzes Gastspiel in der fünften Liga und musste nach nur einem Jahr am Ende wieder den Gang in die Landesliga antreten. Eine Klasse, in der sich die Sportfreunde gut auskennen. Nach nur einem Sieg in vier Begegnungen stehen sie aktuell aber erneut in der Abstiegszone.
Im Pokalduell unter Flutlicht und zu später Anpfiffzeit um 20 Uhr war die Rollenverteilung offen. Zumal die Hildener in der Abwehr umstellen mussten, da Innenverteidiger Phil Zimmermann aus beruflichen Gründen nicht mit von der Partie war. Dafür stand Fabio Bachmann in der Zentrale. Der 21-Jährige war trotz der roten Karte, die er sich im Landesliga-Team einhandelte, im Pokal spielberechtigt. Zusammen mit Nick Sangl und Leon Prokshi bildete er die Dreier-Kette, die Außenbahnen belegten Nils Gatzke und Roman Wakily. Auf den Sechser-Positonen schritten Maximilian Wagener und Lukas Lier zur Tat, während Pascal Weber, Luke Kawabe und Mohamed Cissé offensiv ihre Arbeit verrichteten.
Für die Moral wichtig war aber nicht zuletzt die Rückkehr von Fabian zur Linden. Nach seiner längeren urlaubsbedingten Auszeit stand der etatmäßige Kapitän erstmals in dieser Saison wieder im Kader. „Beim Aufwärmen hat er die Jungs schon auf Temperatur gebracht mit seinem Kommandos“, erzählt Tim Schneider, der jedoch in der Startelf Bachmann den Vorzug gab. „Fabio hat wesentlich mehr Trainingszeit“, sagt der Chefcoach. In jedem Fall ging seine Mannschaft die Begegnung hellwach an. Gatzke erahnte einen Rückpass, eroberte sich handlungsschnell das Leder und traf früh zum 1:0 (11.).
Mit der Führung im Rücken spielte es sich dann etwas leichter. Lier (18. – Distanzschuss) und Weber (19. – Kopfball nach Flanke von Sangl) ließen zunächst weitere gute Chancen liegen. Auf der anderen Seite musste sich Yannic Lenze mächtig strecken, um einen 20-Meter-Hammer der Sportfreunde über die Latte zu lenken (20.). Nach einer Ecke verpassten gleich mehrere Hildener die Gelegenheit, die Führung auszubauen, ehe Cissé entschlossen zum 2:0 (26.) abzog. „Mohamed hat gerade einen Lauf“, kommentiert Schneider die gute Ausbeute des Stürmers in der Anfangsphase der Saison und betont: „In dieser Phase haben wir es auch hinten gut gemacht. Nur einmal in der ersten Halbzeit musste Calli auf der Linie klären.“ Der angesprochene Pascal Weber leitete mit einer Flanke von der linken Seite auch die letzte Chance des VfB 03 vor der Pause ein, doch die Volleyabnahme von Max Wagener klärte Niederwenigern zur Ecke (39.).
Nach dem Wiederanpfiff drängten die Platzherren auf den Anschlusstreffer, Zählbares kam dabei zunächst aber nicht heraus. Nach einem guten Pass von Cissé war wiederum Kawabe einen Schritt zu spät – SFN-Keeper Cem Ural bereinigte die Situation (60.). Für die Schlussphase brachte Schneider frisches Personal. Für Weber – „bei ihm war einfach der Akku leer“ – kam Fabian zur Linden aufs Feld (67.). Kawabe hingegen konnte nach einem Luftkampf nicht mehr weitermachen (70.): Beide Spieler knallten mit den Köpfen zusammen und der Hildener war sogar für einen Moment bewusstlos. Später gab Tim Schneider Entwarnung: „Er hat sich beim Aufprall auf den Boden wohl nichts gebrochen, dürfte aber eine Gehirnerschütterung haben.“
Kurz danach verkürzte Niederwenigern auf 1:2, als zur Linden einen Schuss von Frederic Lach unglücklich ins rechte untere Eck abfälschte. „HInten raus hatten wir dann ein Stück Arbeit – das Spiel wurde etwas wild“, analysiert Schneider, der auch Max Wagener (Zwicken im Oberschenkel) und den gelb-rot-gefährdeten Mohamed Cissé auswechselte. Die Sportfreunde schafften es aber auch in der sechsminütigen Nachspielzeit nicht mehr, ein Unentschieden und damit die Verlängerung zu erzwingen. „Das war ein harter Kampf, aber wir haben es durchgezogen“, freut sich Tim Schneider über den Prestigeerfolg.