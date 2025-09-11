VfB 03 Hilden schafft nächsten Schritt im Niederrheinpokal

Für die Moral wichtig war aber nicht zuletzt die Rückkehr von Fabian zur Linden. Nach seiner längeren urlaubsbedingten Auszeit stand der etatmäßige Kapitän erstmals in dieser Saison wieder im Kader. „Beim Aufwärmen hat er die Jungs schon auf Temperatur gebracht mit seinem Kommandos“, erzählt Tim Schneider, der jedoch in der Startelf Bachmann den Vorzug gab. „Fabio hat wesentlich mehr Trainingszeit“, sagt der Chefcoach. In jedem Fall ging seine Mannschaft die Begegnung hellwach an. Gatzke erahnte einen Rückpass, eroberte sich handlungsschnell das Leder und traf früh zum 1:0 (11.).

Harter Kampf bis zum Ende

Mit der Führung im Rücken spielte es sich dann etwas leichter. Lier (18. – Distanzschuss) und Weber (19. – Kopfball nach Flanke von Sangl) ließen zunächst weitere gute Chancen liegen. Auf der anderen Seite musste sich Yannic Lenze mächtig strecken, um einen 20-Meter-Hammer der Sportfreunde über die Latte zu lenken (20.). Nach einer Ecke verpassten gleich mehrere Hildener die Gelegenheit, die Führung auszubauen, ehe Cissé entschlossen zum 2:0 (26.) abzog. „Mohamed hat gerade einen Lauf“, kommentiert Schneider die gute Ausbeute des Stürmers in der Anfangsphase der Saison und betont: „In dieser Phase haben wir es auch hinten gut gemacht. Nur einmal in der ersten Halbzeit musste Calli auf der Linie klären.“ Der angesprochene Pascal Weber leitete mit einer Flanke von der linken Seite auch die letzte Chance des VfB 03 vor der Pause ein, doch die Volleyabnahme von Max Wagener klärte Niederwenigern zur Ecke (39.).

Nach dem Wiederanpfiff drängten die Platzherren auf den Anschlusstreffer, Zählbares kam dabei zunächst aber nicht heraus. Nach einem guten Pass von Cissé war wiederum Kawabe einen Schritt zu spät – SFN-Keeper Cem Ural bereinigte die Situation (60.). Für die Schlussphase brachte Schneider frisches Personal. Für Weber – „bei ihm war einfach der Akku leer“ – kam Fabian zur Linden aufs Feld (67.). Kawabe hingegen konnte nach einem Luftkampf nicht mehr weitermachen (70.): Beide Spieler knallten mit den Köpfen zusammen und der Hildener war sogar für einen Moment bewusstlos. Später gab Tim Schneider Entwarnung: „Er hat sich beim Aufprall auf den Boden wohl nichts gebrochen, dürfte aber eine Gehirnerschütterung haben.“