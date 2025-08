VfB 03 Hilden rehabilitiert sich gegen Eintracht Hohkeppel

Dabei boten die Hildener diesmal von der ersten Minute an einen engagierten Auftritt. Das lag aber in erster Linie an der Startformation, die Schneider ins Rennen schickte. Nicht mit von der Partie waren mit Maximilian Wagener (Familie) und Phil Zimmermann (Infekt) zwei Kräfte, die der VfB-Coach für den Meisterschaftsstart bereits als erste Wahl einstufte. Doch auch ohne das etablierte Duo hinterließen die Gastgeber diesmal einen wesentlich stabileren Eindruck. In der Dreier-Abwehrkette hatte Nick Sangl auf jeden Fall die Erfahrungshoheit, während in der Zentrale Fabio Bachmann im weiteren Verlauf der Begegnung einige Mal recht ungestüm im Zweikampf agierte und am Rande einer gelb-roten-Karte wandelte. Derweil trat Ercan Akhan auf der linken Seite eher unauffällig auf.

Im Mittelfeld übernahmen Dominik Rodrigues Figuereido und Lukas Lier den defensiven Part, Calvin Mockschan eher eine offensivere Rolle. Und die Außenbahnen beackerten Nils Gatzke und Emmanuel Yeboah. Vor allem der Neuzugang vom Oberliga-Absteiger Mülheimer FC setzte sich mit seiner Schnelligkeit und körperlichem Durchsetzungsvermögen immer wieder gut in Szene. Auch Nils Gatzke, der in der U17 und U19 von Fortuna Düsseldorf früher in der Jugend-Bundesliga auflief, warf als größten Trumpf sein enormes Tempo in die Waagschale. Nach der Pause unterlief dem 21-Jährigen aber auch der eine oder andere Fehler, der dank der Aufmerksamkeit seiner Kollegen ohne Folgen blieb.

Offensiv können die Hildener dank der Verpflichtung von Mohamed Cissé ganz neue Akzente setzen. Mit dem 27-Jährigen an seiner Seite eröffnen sich für den erfahrenen Pascal Weber, in der Vergangenheit allzu oft auf sich alleine gestellt, ganz neue Möglichkeiten. Diesmal trug der 35-jährige Angreifer zudem die Kapitänsbinde, da der „eigentliche Chef“ Fabian zur Linden noch etwas länger im Urlaub weilt.

Cissé nicht zu stoppen

Die Führung des VfB 03 ließ nicht lange auf sich warten. Initiator war Yeboah, der in seinem Tatendrang nur mit einem Foul im Sechszehner zu bremsen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sangl gewohnt souverän zum 1:0 (23.) ins linke obere Eck. Fünf Minuten später ließen die Gäste erstmals mit einem Flachschuss aus 25 Metern aufhorchen, doch VfB-Schlussmann Yannic Lenze hielt den Ball sicher fest. Danach verflachte die Partie etwas. Erst Bachmann sorgte mit der gelben Karte, die er sich mit einer ungeschickten Aktion im Zweikampf einhandelte, für einen weiteren Farbtupfer. An der Torauslinie gab Cissé auf engem Raum das Leder zu Mockschan, doch der Eintracht-Keeper machte die Ecke am kurzen Pfosten dicht (43.). Sekunden vor dem Pausenpfiff verlor Bachmann dann in der eigenen Hälfte das Duell gegen einen Hohkeppeler, doch seine Mitspieler verhinderten größere Gefahr.

Kurz nach dem Wiederanpfiff ließ Mockschan mit einem strammen Schuss aus 16 Metern an die Lattenunterkante aufhorchen (49.). Ähnlich sehenswert war der Versuch eines Eintracht-Spielers aus 25 Metern – nur mit dem Unterschied, dass der Ball zum 1:1 (51.) im rechten Winkel einschlug. Ein Steilpass von Mockschan fand seinen Abnehmer in Yeboah, der jedoch am stark reagierenden gegnerischen Torwart scheiterte (59.). Nur eine Minute später spielte Mockschan erneut das Leder gefühlvoll in den Strafraum. Diesmal war Cissé zur Stelle und spitzelte den Ball am Schlussmann vorbei zum 2:1 (60.) in den Kasten.

Die letzte halbe Stunde schickte Tim Schneider noch einmal neues Personal aufs Feld. Mit Etienne Feese, Dominik Wasilewski, Azad Sari, Roman Wakily, Leon Prokshi und Luke Kawabe kamen gleich sechs frische Kräfte. Nennenswerte Strafraumszenen bekamen die Zuschauer danach nicht mehr zu sehen.