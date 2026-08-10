VfB 03 Hilden punktet mit Herz und Leidenschaft

Diese Top-Chance erarbeiteten sich die Siegener in einer Phase, in der sie auf den Siegtreffer drückten und die Gäste nicht mehr konsequent ins Umschaltspiel fanden. Kurz nach der Einwechslung von Nils Gatzke brachte Toni Molina mit Georgios Touloupis (72.) und Harumi Goto (72.) sowie kurz vor dem Ende Linus Ansumana (89.) frische Kräfte, die in der intensiven Schlussphase helfen sollten, das wichtige Remis gegen einen Top-Favoriten zu verteidigen. Ein Ziel, das die Hildener mit vereinten Kräften erreichten. Gleichwohl war auffällig, dass Touloupis, der vom Oberligisten Ratingen 04/19 kam, und auch Goto, der bereits mit der SSVg Velbert Regionalliga-Erfahrung sammelte, nicht richtig ins Spiel fanden. Für Ansumana, der im Sommer vom Oberligisten FC Büderich nach Hilden wechselte, war es letztlich nur ein Kurzauftritt, um zugunsten des VfB 03 an der Uhr zu drehen.

Nach dem erfolgreichen, aber auch anstrengenden Ausflug nach Siegen genossen die Fußballer des VfB 03, aber auch das Trainerteam erst einmal einen freien Sonntag, ehe am Montag die nächste Übungseinheit ansteht. „Eben war es so in der Kabine, dass die Jungs sagten: Ja, erst einmal arbeiten gehen, dann zum Platz. Aber es ist auch so, da freuen wir uns drauf“, verriet Toni Molina.