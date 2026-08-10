VfB 03 Hilden punktet mit Herz und Leidenschaft

Die aktuelle Tabelle in der Regionalliga West sollten sich die Fußballer des VfB 03 einrahmen. Denn nach dem zweiten Spieltag nehmen die Hildener Rang elf ein – und lassen dabei gleich sieben Kontrahenten hinter sich. Darunter sind auch die beiden ersten Gegner 1. FC Bocholt und die Sportfreunde Siegen, die beide nicht über ein Remis gegen den Aufsteiger hinauskamen.
Zweifellos eine Momentaufnahme, doch die dürfte die Mannschaft von Toni Molina und Philipp Schütz im Kampf um den Klassenerhalt beflügeln. Ihre Erkenntnis: Wenn das Team bewährte Tugenden in die Waagschale wirft, kann es auch in der 4. Liga bestehen. Nicht in der oberen Tabellenregion, aber im sicheren Mittelfeld. „Unsere Mannschaft kommt über die Mentalität. Es ist schon beeindruckend, wie sie mit Herz und Leidenschaft spielt. Sie hat taktisch sehr diszipliniert agiert, man muss aber auch Spielglück haben“, erklärte Trainer Toni Molina. Zugleich betonte er in seiner Analyse: „Die Umschaltmomente müssen wir besser ausspielen – das ist der Ansatz. In der ersten Halbzeit hatten wir einige Möglichkeiten durch unser Pressing und die Siegener Fehlpässe, aber da haben wir zu früh abgespielt.“
Schon bei der Führung profitierten die Hildener von einem Aussetzer der Gastgeber im Spielaufbau. Der Fehlpass landete in den Füßen von Maximilian Wagener, der den Ball direkt steil zu Etienne Feese weiterleitete. Der VfB 03-Torjäger versetzte nervenstark Sportfreunde-Keeper Marcel Johnen und traf ins linke untere Eck zum 1:0 (7.). Der erste Treffer des Aufsteigers in der Regionalliga West – entsprechend groß war der anschließende Jubel an der Eckfahne.
Das frühe Tor spielte den Hildenern in die Karten. Sie setzten weiter auf eine massive Abwehr mit einer variablen Fünfer-Kette, in der Pascal Weber und Arton Tolja immer wieder auf den Außenpositionen unterstützten. Vor allem für Weber wohl eher eine ungewohnte Position. „Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler, muss aber auch hinten mit arbeiten“, sagte Molina. Nach 66 Minuten war für den 36-Jährigen, der sich am liebsten aus der zweiten Reihe in den Angriff einschaltet, Schluss. Für ihn kam der 22-jährige Nils Gatzke aufs Feld, der nach dem 1:1-Pausenstand die Aufgabe hatte, defensiv Räume zu verdichten und offensiv Nadelstiche zu setzen. Den Ausgleich erzielte übrigens Michel Stöcker nach einer Ecke (38.).
Dabei hatte der VfB 03 schon in der ersten Halbzeit gute Konterchancen, die das Team jedoch nicht konsequent zu weiteren Toren und einer höheren Führung nutzte. „Wir müssen im richtigen Moment die Mitspieler blank spielen“, erklärte Molina, der zudem damit haderte, dass der Gegner „einen Kopfball von Len Heinson von der Linie kratzte“. Auf der anderen Seite klärte Heinson in der ersten Halbzeit aber auch auf der eigenen Linie – und das gleich zweimal hintereinander.
Mittendrin im Getümmel war in dieser Szene übrigens Serhat-Semih Güler, der vom Zweitligisten Darmstadt 98 nach Siegen wechselte. Der Angreifer hatte in der gesamten Partie jedoch einen schweren Stand gegen Len Heinson, der im Verbund mit Phil Zimmermann eine starke Innenverteidigung bildete. Einmal allerdings kam Güler völlig unbedrängt zum Schuss (63.) – und hinterließ Boris Schommers fassungslos. „Wir haben Semih Güler gekauft und der kriegt den Ball aus vier Metern am zweiten Pfosten nicht untergebracht“, stellte der SF-Trainer später in der Pressekonferenz konsterniert fest.
Diese Top-Chance erarbeiteten sich die Siegener in einer Phase, in der sie auf den Siegtreffer drückten und die Gäste nicht mehr konsequent ins Umschaltspiel fanden. Kurz nach der Einwechslung von Nils Gatzke brachte Toni Molina mit Georgios Touloupis (72.) und Harumi Goto (72.) sowie kurz vor dem Ende Linus Ansumana (89.) frische Kräfte, die in der intensiven Schlussphase helfen sollten, das wichtige Remis gegen einen Top-Favoriten zu verteidigen. Ein Ziel, das die Hildener mit vereinten Kräften erreichten. Gleichwohl war auffällig, dass Touloupis, der vom Oberligisten Ratingen 04/19 kam, und auch Goto, der bereits mit der SSVg Velbert Regionalliga-Erfahrung sammelte, nicht richtig ins Spiel fanden. Für Ansumana, der im Sommer vom Oberligisten FC Büderich nach Hilden wechselte, war es letztlich nur ein Kurzauftritt, um zugunsten des VfB 03 an der Uhr zu drehen.
Nach dem erfolgreichen, aber auch anstrengenden Ausflug nach Siegen genossen die Fußballer des VfB 03, aber auch das Trainerteam erst einmal einen freien Sonntag, ehe am Montag die nächste Übungseinheit ansteht. „Eben war es so in der Kabine, dass die Jungs sagten: Ja, erst einmal arbeiten gehen, dann zum Platz. Aber es ist auch so, da freuen wir uns drauf“, verriet Toni Molina.