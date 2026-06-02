VfB 03 Hilden präsentiert Zugang für die Regional- und Oberliga

Der VfB 03 Hilden steht vor einem historischen Ereignis: Mit einem Sieg beim SC St. Tönis steigt Hilden am Sonntag erstmals in seiner Vereinsgeschichte als Meister der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West auf. Auch bei einem Remis oder einer Niederlage gibt es Chancen. Entsprechend laufen die Planungen auf Hochtouren – auch personell. Mit Arton Tolaj von der Holzheimer SG präsentiert Hilden den zweiten Zugang für die neue Saison.
Als Torjäger Etienne Feese in der 94. Minute zum 1:0-Sieg gegen den 1. FC Monheim traf, brachen beim VfB vor 1550 Zuschauern alle Dämme. Mit diesem Last-Minute-Erfolg geht die Elf vom scheidenden Trainer Tim Schneider als Spitzenreiter in den letzten Spieltag und kann entsprechend aus eigener Kraft aufsteigen. Sollte Verfolger Ratingen 04/19 in Monheim patzen, könnte es auch ohne eigenen Punkt zum Aufstieg reichen.
Am späten Montagabend hat der Klub den zweiten Transfer zur neuen Spielzeit bekanntgegeben: Nach Flügelflitzer Egzon Zendeli vom FC Kosova Düsseldorf (15 Tore, sieben Vorlagen in 24 Partien) wechselt mit Tolaj ein weiterer Akteur mit Kosova-Vergangenheit zum VfB. Tolaj genießt in Düsseldorf rund um die Oberliga einen hervorragenden Ruf, wechselte im vergangenen Sommer von Kosova zur Holzheimer SG und avancierte beim Oberliga-Aufsteiger zum absoluten Leistungsträger.
Der Defensivmann weiß darüber hinaus mit fünf Toren und vier Vorlagen auch offensiv Akzente zu setzen. Zuvor debütierte der 25-Jährige im FVN-Oberhaus bei seinem Jugendverein TSV Meerbusch.
„Wir sind sehr froh darüber, dass Arton sich trotz zahlreicher anderer Angebote ligaunabhängig für uns entschieden hat. Er ist auch aufgrund seiner Beidfüßigkeit in der Defensive flexibel einsetzbar. Zudem bringt er eine große Zweikampfstärke, hohes Tempo und ein sehr gutes Kopfballspiel mit und wird damit unsere Defensive nochmal verstärken“, sagt Manuel Schulz, Sportlicher Leiter, bei der Vorstellung.
Tolaj zeigt sich voller Vorfreude und erklärt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfB Hilden. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv, und ich habe direkt gemerkt, dass es sportlich und menschlich super zusammenpasst. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, hart zu arbeiten und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.“
Während Tolaj am Sonntag mit Holzheim den Klassenerhalt schaffen möchte – es gibt nur ein einziges Szenario, in dem die HSG tatsächlich noch absteigt –, will der VfB 03 Hilden den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Beides könnt ihr live auf FuPa verfolgen.
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