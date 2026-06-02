VfB 03 Hilden präsentiert Zugang für die Regional- und Oberliga Der VfB 03 Hilden präsentiert nach Egzon Zendeli seinen zweiten Zugang für die neue Saison, in der der Oberliga-Tabellenführer auch in der Regionalliga spielen könnte: Von der Holzheimer SG kommt Arton Tolaj. von André Nückel · Heute, 09:31 Uhr · 0 Leser

Arton Tolaj (am Ball) wechselt nach Hilden. – Foto: Hubert Wilschrey

Der VfB 03 Hilden steht vor einem historischen Ereignis: Mit einem Sieg beim SC St. Tönis steigt Hilden am Sonntag erstmals in seiner Vereinsgeschichte als Meister der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West auf. Auch bei einem Remis oder einer Niederlage gibt es Chancen. Entsprechend laufen die Planungen auf Hochtouren – auch personell. Mit Arton Tolaj von der Holzheimer SG präsentiert Hilden den zweiten Zugang für die neue Saison.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Last-Minute-Sieg gegen Monheim Als Torjäger Etienne Feese in der 94. Minute zum 1:0-Sieg gegen den 1. FC Monheim traf, brachen beim VfB vor 1550 Zuschauern alle Dämme. Mit diesem Last-Minute-Erfolg geht die Elf vom scheidenden Trainer Tim Schneider als Spitzenreiter in den letzten Spieltag und kann entsprechend aus eigener Kraft aufsteigen. Sollte Verfolger Ratingen 04/19 in Monheim patzen, könnte es auch ohne eigenen Punkt zum Aufstieg reichen. Zweiter Transfer des VfB 03 Hilden Am späten Montagabend hat der Klub den zweiten Transfer zur neuen Spielzeit bekanntgegeben: Nach Flügelflitzer Egzon Zendeli vom FC Kosova Düsseldorf (15 Tore, sieben Vorlagen in 24 Partien) wechselt mit Tolaj ein weiterer Akteur mit Kosova-Vergangenheit zum VfB. Tolaj genießt in Düsseldorf rund um die Oberliga einen hervorragenden Ruf, wechselte im vergangenen Sommer von Kosova zur Holzheimer SG und avancierte beim Oberliga-Aufsteiger zum absoluten Leistungsträger.