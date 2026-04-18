VfB 03 Hilden plant Revanche im Top-Duell beim KFC Uerdingen

„Uns ist bewusst, dass es keine leichte Aufgabe wird, aber das sagen wir Woche für Woche“, erklärt Tim Schneider und gibt eine klare Marschroute vor: „Wir wollen mutig auftreten, ruhig und geduldig bleiben. Wir wissen, dass wir immer irgendwann gefährlich werden können.“ Die späten Tore sind inzwischen eine Spezialität seines Teams. In Uerdingen müssen es die VfB 03-Kicker aber wohl allein richten. „Dort im Stadion muss man schon sehr laut schreien, um gegen die Zuschauer, die ordentlich Rabbatz machen, anzukommen. Die Spieler müssen es deshalb selbst untereinander regeln und intern mehr steuern. Das ist diesmal die große Herausforderung für die Führungskräfte.“ Dabei denkt Schneider vor allem an die Achse Fabian zur Linden/Maximilian Wagener, sieht aber auch Nick Sangl, Phil Zimmermann und Pascal Weber in der Verantwortung. Nebenbei: Für Angreifer Weber und Innenverteidiger Zimmermann ist es auf jeden Fall ein besonderes Duell, denn beide feierten in der Saison 2023/24 mit dem KFC Uerdingen den Sprung in die Regionalliga.

Der Tabellenzweite tritt wachsam, aber nicht ängstlich im Grotenburg-Stadion an. „Das Team hat sich diesen Wumms top erarbeitet – das habe ich in jedem Spiel gesehen. Wir haben ein klares Ziel formuliert, und dabei stellt sich jeder in den Dienst der Mannschaft“, betont Tim Schneider, der auf den gelbgesperrten Leon Prokshi verzichten muss. Die angeschlagenen Len Heinson und Dominik Rodrigues Figueiredo sind fraglich.