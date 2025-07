In Hilden steht ein Trainingslager an. – Foto: Markus Becker

VfB 03 Hilden plant kreatives Trainingslager Cheftrainer Tim Schneider und sein Team setzen auf ein erweitertes Coaching-Konzept mit neuem Personal. Die Integration von Philipp Schütz, früher Chefcoach der Landesliga-Mannschaft, verspricht frischen Wind und zusätzliche Expertise. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Oberliga Westfalen VfB Hilden TSG Sprockhövel

Der VfB Hilden beschreitet in der Vorbereitung auf die nächste Saison neue Wege. Führte der Oberligist sein Trainingslager in den vergangenen Jahren stets in der Fremde durch, absolvieren die Fußballer die intensive Drei-Tages-Einheit diesmal auf der eigenen Anlage an der Hoffeldstraße. „Ich glaube, das wird eine runde Sache. Wir haben kurze Wege, können zu Hause schlafen und geben nicht viel Geld aus – das ist o.k.“, ist Tim Schneider von der Herangehensweise überzeugt. Zumal der Chefcoach in der Planung des Trainingslagers auf seine Co-Trainer Manuel Schulz und Philipp Schütz sowie Torwart-Trainer Björn Scheffels bauen kann. Jeder aus dem Trainerteam hat einen Teilbereich, für den er die Verantwortung trägt, steuert aber darüber hinaus auch weitere Ideen zum Gesamtkonstrukt bei.

Dabei hebt Schneider auch die Arbeit von Frank Rekauzke hervor. Der Zeugwart ist unter anderem für vernünftig aufgepumpte Bälle verantwortlich, füllt die Getränkeflaschen für die Fußballer auf oder hält die Überziehleibchen fürs Aufwärmen der Ersatzspieler hinter dem Tor bereit. Als der Betreuer jetzt in Urlaub weilte, mussten die Trainer das Aufgabengebiet zusätzlich abdecken. Seit Dienstag ist Rekauzke wieder zurück und Schneider betont: „Für mich ist das Luxus – ich weiß das zu schätzen. Als Henry Schmidt und ich damals die erste Mannschaft übernommen haben, waren wir geflasht, weil wir nicht mehr alles machen müssen.“ Viele Trainer mit vielen Aufgabenbereichen

In der Trainingsarbeit ist der Chefcoach selbst für Themen wie Gegenpressing und Arbeit gegen den Ball zuständig. Manuel Schulz kümmert sich um den Spielaufbau und die Fortsetzung des Spiels mit Ball im letzten Drittel – also der Abschluss am und im Strafraum. Dazu führt der Co-Trainer, der aus beruflichen Gründen unter der Woche nicht zugegen sein kann, die Videoanalyse durch und bereitet während der Saison in der Regel freitags die Mannschaft auf den kommenden Gegner vor. Björn Scheffels verantwortet das Torwarttraining und studiert mit der Mannschaft Standardsituationen ein, damit das Team auch über Freistöße und Ecken Torgefahr ausstrahlt. Dazu freut sich Tim Schneider über die Zusammenarbeit mit Philipp Schütz, der in der abgelaufenen Spielzeit noch als Chefcoach für die Landesliga-Mannschaft zuständig war und nach der Auflösung der alten Truppe ins Team rund um den Oberliga-Kader aufrückte. „Philipp ist ein sehr kompetenter Trainer, hat auch eine Menge Erfahrung. Wir sind alle auf einer Wellenlänge unterwegs und die Unterstützung bedeutet für mich einen erheblichen Mehrwert. Unter der Woche sind wir fast immer zu zweit. Jeder bringt sich ein und hat seine Aufgabe, dadurch kann man einfach mehr machen“, erläutert Schneider. Viele Köche verderben in dem Fall also nicht den Brei, sondern sorgen vielmehr für schmackhafte Zutaten.