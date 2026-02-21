VfB 03 Hilden peilt jetzt die Oberliga-Spitze an

Hilden will noch weiter nach oben. – Foto: IMAGO/Fotostand

SpVg. Schonnebeck – VfB 03 Hilden. Mit dem hart erkämpften Sieg über Blau-Weiß Dingden schafften die Fußballer des VfB 03 am vergangenen Sonntag den Sprung auf den zweiten Platz, punktgleich mit dem ebenfalls erfolgreichen KFC Uerdingen. Bei den Hildener Fans rief das Jubelstürme hervor – der ein oder andere träumte schon wieder von der Regionalliga.

Das Ziel vor den nächsten Oberliga-Begegnungen ist also klar abgesteckt. Schon am Sonntag können die Hildener ihre Ambitionen unterstreichen. Dann treffen sie auf die SpVg. Schonnebeck, der sie in der Hinrunde auf eigenem Platz noch mit 0:3 unterlagen. Dabei spiegelt das Ergebnis nicht so ganz den Verlauf des umkämpften Duells wieder. „Schonnebeck war brutal effektiv, trotzdem war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir waren unglücklich in unseren Aktionen, und dann kam da noch dieser Sonntagsschuss von der Mittellinie. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir klar unterlegen waren“, lässt Tim Schneider noch einmal einen kurzen Rückblick zu. Denn viel lieber konzentriert er sich auf das nächste Duell.

Dorthin blickt Tim Schneider nicht, doch der Chefcoach macht keinen Hehl aus seinen Ambitionen. „Das Ziel ist nicht mehr der Klassenerhalt, sondern ich persönlich schaue nach oben, will bestmöglich abschneiden und Oberliga-Meister werden“, erklärt er und berichtet: „Das habe ich auch im Mannschaftskreis offen angesprochen.“ Schneider sagt mit Nachdruck: „Es ist auch nicht verkehrt, nicht immer nur mit Demut auf die Tabelle zu schauen. Wir investieren jetzt noch einmal alles, und wenn es nicht klappt, ist es auch kein Beinbruch. Zurzeit ist alles möglich, wenn wir 103 Prozent geben – damit ich mir nachher nichts vorwerfen kann. Natürlich muss auch etwas Spielglück hinzukommen.“

Bis Mitte November lagen die Hildener gut im Rennen, doch nach dem Aus im Viertelfinale des Niederrheinpokals beim SC St. Tönis folgte in der Meisterschaft ein Hänger. Wenige Tage später gab es die 1:2-Heimniederlage gegen die DJK Adler Frintrop, eine Woche danach als Reaktion den 4:0-Sieg beim 1. FC Monheim, ehe auch das Meisterschaftsduell auf eigenem Platz gegen den SC St. Tönis verloren ging. Im neuen Jahr läuft es jedoch wieder. Erst gelang die Revanche beim Spitzenreiter Ratingen 04/19, dann der 3:2-Erfolg über Dingden nach einem 0:2-Rückstand.

Die Bilanz der Schonnebecker liest sich dagegen durchwachsen. Anfang November siegte die SpVg. mit 2:1 beim SV Biemenhorst, holte vier Wochen später den nächsten Dreier beim VfB Homberg. Dazu gab es die knappe 0:1-Niederlage beim KFC Uerdingen sowie die 3:5-Abfuhr gegen den ETB SW Essen. Viermal spielte das Team unentschieden und holte damit in acht Begegnungen zehn von 24 möglichen Punkten. Zuletzt war das zu wenig, um im Rennen um den Gipfel zu bleiben.

Spiel auf Augenhöhe

„Die Liga ist eng, jedes Spiel ist schwierig“, relativiert Schneider die Ergebnisse des aktuellen Tabellenvierten und betont: „Das ist schon eine gute Truppe, und Schonnebeck ist in der Lage, noch drei gute Spieler zu verpflichten. In der Qualität ist der Kader auf den Positionen 14 bis 18 besser als wir. Bei der Startelf und den ersten Ersatzspielern brauchen wir uns aber nicht zu verstecken.“ Deshalb erwartet der VfB 03-Coach erneut ein ausgeglichenes Duell und erläutert: „Das war immer enge Spiele, die oft erst in letzter Sekunde entschieden wurden. Das wird ein hartes Stück Arbeit, dort zu gewinnen. Wenigstens spielen wir auf Kunstrasen – den sind wir ja gewohnt.“

Personell kann Tim Schneider am Sonntag wohl aus dem Vollen schöpfen. „Diesmal ist keiner gesperrt – auch Phil Zimmermann ist dabei“, berichtet er. Dazu kehrt Fabio Bachmann (Sprunggelenk) zurück in den Kader, der so gut gefüllt ist, dass der Oberligist sogar fünf Spieler an die Landesliga-Reserve abgibt. Wie zum Beispiel den oberliga-erfahrenen Simon Metz. „Simon braucht jetzt einfach Spielzeit, um nach seiner Verletzung wieder auf ein gewisses Level zu kommen. Ihn können wir in der Rückrunde noch gut gebrauchen“, erklärt Schneider die Intention. Sein Plan für Schonnebeck? „Wenn wir wieder die Intensität auf den Platz bekommen wie gegen Dingden, dann wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu bezwingen“, so der 44-Jährige.