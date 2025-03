VfB 03 Hilden muss sich TSV Meerbusch beugen

TSV Meerbusch – VfB 03 Hilden 3:1 (1:0). Die VfB 03-Fußballer waren gewarnt, denn der Gastgeber ließ erst am vergangenen Sonntag mit einem Sieg über den Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert aufhorchen. Zudem traten die Hildener mit einem dezimierten Kader an.

Matchplan nach acht Minuten durchkreuzt

Alles in allem standen die Vorzeichen also nicht gut, gleichwohl stellte Tim Schneider seine Mannschaft auf eine umkämpfte Begegnung ein, in der die Hildener über Konter zum Erfolg kommen wollten. Der Matchplan war jedoch schnell überholt, denn bereits in der 8. Minute brachte Vincent Boldt die Meerbuscher in Führung. Nach einer Ecke ließ Torwart Yannic Lenze den Ball nur abklatschen und Boldt, der schon gegen Velbert erfolgreich war, traf im Nachschuss zum 1:0. Und der VfB 03-Trainer musste sein Team taktisch neu einstellen.