VfB 03 Hilden muss finanziell den Gürtel enger schnallen

Die ruhigen Zeiten sind beim VfB 03 Hilden vorbei – zumindest vorerst. Seit dem Sommer 2013, als die Hildener Fußballer als Landesliga-Meister in die fünfte Klasse aufstiegen, gehören sie der Oberliga an und vollenden jetzt das zwölfte Jahr. Stand anfänglich der Kampf um den Liga-Erhalt immer im Fokus, änderte sich das mit der Saison 2021/22, die der VfB 03 als Tabellenzweiter abschloss.

Nach einer starken Hinrunde stellte der Vorstand im März 2022 nach einstimmigen Beschluss beim Westdeutschen Fußballverband sogar den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz. Der Traum vom Aufstieg ging nicht in Erfüllung, letztlich feierte der 1. FC Bocholt mit sieben Punkten Vorsprung die Meisterschaft. Ein Jahr später stellte Vizemeister VfB 03 erneut den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz. „Wir wollen auch ein Zeichen setzen in Richtung Team, Fans und Mitglieder, aber auch in Richtung Stadt, dass wir das als Verein wollen“, erklärte seinerzeit der Vorsitzende Maximilian Kulesza. Am Ende der Saison 2023/24 mussten sich die Hildener erneut mit dem Vizetitel begnügen – diesmal mit 15 Punkten Rückstand auf den Meister SSVg Velbert.

Zwei Jahre später stimmt es sportlich immer noch. Aktuell steht der Oberligist auf Rang sechs und ist auf einem guten Weg, die Vorjahresplatzierung am Ende der Saison zu bestätigen. Gleichwohl lacht die Sonne nicht mehr so intensiv über der Anlage an der Hoffeldstraße. Die Gründe sind finanzieller Art. So zog sich das Unternehmen Kudret, das sich Anfang der Saison als neuer Sponsor am Hoffeld vorstellte, im Laufe der Meisterschaftsrunde zurück. Dazu kündigten zwei weitere große Sponsoren des VfB 03 ihr Engagement für die nächste Spielzeit. Probleme, die Maximilian Kulesza bereits vor vier Wochen in der Stadion-Zeitung andeutete und nun auch offiziell bestätigt. Dabei betont der Vorsitzende:„Wir sind ja nicht zahlungsunfähig, aber wir müssen die Bezüge für die neue Saison reduzieren.“ In nackten Zahlen heißt das für den Seniorenbereich mit einem aktuellen Etat von rund 260.000 Euro laut Kulesza: „Wir müssen den Etat um 40.000 Euro verringern.“

Das hat auch personelle Auswirkungen, denn unter der Woche bekamen die Spieler des Landesliga-Teams mitgeteilt, das der Verein in der nächsten Saison die Aufwandsentschädigungen kürzt und nur noch reine Punktprämien zahlt. „Wir sind der einzige Verein in der Oberliga, der sich den Luxus leistet, eine zweite Mannschaft in der Landesliga spielen zu haben – dafür klopfen uns viele auf die Schulter“, stellte Kulesza bereits vor einigen Wochen fest und betont nun: „Dieser Luxus kostet auch eine ganze Menge Geld. Für ein Landesliga-Team sind die Kaderkosten absolut in Ordnung, für eine zweite Mannschaft im Verein ist es aber ein Brett.“