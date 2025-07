Hilden ist favorisiert. – Foto: Markus Becker

VfB 03 Hilden mit Kreis-Derby, SFB & FCM sind Favoriten Am Mittwochabend hat der Fußballverband Niederrhein insgesamt 128 Lose gezogen. Im Niederrheinpokal der Männer dürfen sich zwei Underdogs über Drittliga-Besuch freuen. Wohin es für die Oberligisten aus der Umgebung geht.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat am Mittwochabend die ersten Runden im Niederrheinpokal der Männer, Frauen und der Ü32-Teams ausgelost. Während der Wettbewerb der Männer mit 64 Teams gespielt wird, sind es bei den anderen beiden nur die Hälfte.

Unter der Leitung von Wolfgang Jades, dem Vorsitzenden des Verbandsfußballausschusses wurden insgesamt 128 Lose gezogen. Zuschauer konnte es diesmal nicht live vor Ort in der Sportschule Wedau geben, da diese schon von Athleten belegt war, die an den World University Games (FISU) teilnehmen, die vom 16. bis 27. Juli im Ruhrgebiet stattfinden. Zurück zum Niederrheinpokal: Die Männer starten mit der ersten Runde am 10. August, direkt vor dem Saisonstart eine knappe Woche später. Paarungen mit Regionalligisten wie der SSVg Velbert und Drittligisten wie dem MSV Duisburg sollen erst am 19. und 20. August über die Bühne gehen. Die Frauen beginnen am 24. August. Das Finale der Männer findet am 23. Mai 2026 statt, zwei Tage später das Finale der Frauen.

Der Sieger des Niederrheinpokals der Männer darf in der ersten Runde des DFB-Pokals starten. So hat der aktuelle Titelträger Rot-Weiss Essen das große Los gezogen und trifft am 18. August auf Borussia Dortmund.