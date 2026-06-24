VfB 03 Hilden: „Man merkt, dass die Leute Bock haben“ Erstmals trägt Hilden seinen Namen in die Regionalliga West – und muss dafür Stadion, Sicherheit und Finanzen in Rekordzeit auf Vordermann bringen. Mauersteine für eine neue Pionier-Mauer – inklusive Dauerkarte für die Regionalliga – sollen bei der Finanzierung helfen. von RP / Alexandra Rüttgen · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der VfB 03 Hilden rüstet sich für die Aufgaben der Regionalliga. – Foto: Marcel Eichholz

„Stadtempfang anlässlich des Aufstiegs der 1. Mannschaft des VfB 03 Hilden in die Regionalliga West“ ist in goldenen Lettern im Buch der Stadt Hilden zu lesen. Die Unterschriften darunter fehlen noch. Doch dafür werden die jungen Fußballer sorgen, die nach und nach gut gelaunt im alten Ratssaal eintreffen: Nach ihrem fulminanten Sieg gratulierte Bürgermeister Claus Pommer (CDU) am Montagabend den Sportlern bei Sekt, Wasser und Orangensaft im Namen aller Hildener zu ihrer „herausragenden Leistung“: „Ihr seid ein tolles Aushängeschild für diese Stadt“, sagte er unter dem Applaus der rund 60 geladenen Gäste. Das sieht auch der stellvertretende Bürgermeister Kevin Buchner (SPD) so, der für den VfB schon als Schiedsrichter gepfiffen hat und Jugendtrainer war: Der Aufstieg sei „eine starke Vereinsleistung, und das alles vornehmlich im Ehrenamt“, so Buchner.

Vereins-Vorsitzender Daniel Wittke, seit Frühjahr in Nachfolge von Maximilian Kulesza Vorsitzender des Vereins, zeigte sich stolz auf alle VfBler: „Ein Stadtempfang ist schon was Besonderes.“ Und als Mannschaft, die nun erstmals in der Regionalliga vertreten ist, sei es den Sportlern eine Ehre, „die Stadt Hilden in ganz NRW vertreten zu dürfen“. Es werden aber auch Gäste aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Hilden kommen wollen, wenn mit dem offiziellen Start der Saison Begegnungen im Stadion der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch ausgetragen werden. Die heimische Platzanlage des Vereins an der Hoffeldstraße ist dafür nicht geeignet. Doch auch das Stadion muss erst noch fit gemacht werden, um den Bedingungen der Regionalliga zu genügen.

Dafür ist die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH zuständig, eine Tochtergesellschaft der Stadt. Bei ihr ist das Sportbüro angesiedelt, das sich als Partner und Förderer der Hildener Sportvereine mit ihren rund 12.000 Mitgliedern versteht. Ihr neuer Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider fand sich ebenfalls beim Stadtempfang ein und zeigte sich zuversichtlich, dass zum Saisonstart alles fertig ist. Die Bauarbeiten laufen schon. Auf Gästefans einstellen Um Regionalliga-Spiele austragen zu können, gibt es Auflagen des Verbandes, die zu erfüllen seien, erläutert er. Dazu gehören so genannte Wellenbrecher – fest in den Boden eingelassene Stangen im Stehplatzbereich, die dafür sorgen sollen, dass die Zuschauer im Ernstfall nicht aufeinandergeschoben werden.