VfB 03 Hilden: „Man merkt, dass die Leute Bock haben“

„Stadtempfang anlässlich des Aufstiegs der 1. Mannschaft des VfB 03 Hilden in die Regionalliga West“ ist in goldenen Lettern im Buch der Stadt Hilden zu lesen. Die Unterschriften darunter fehlen noch. Doch dafür werden die jungen Fußballer sorgen, die nach und nach gut gelaunt im alten Ratssaal eintreffen: Nach ihrem fulminanten Sieg gratulierte Bürgermeister Claus Pommer (CDU) am Montagabend den Sportlern bei Sekt, Wasser und Orangensaft im Namen aller Hildener zu ihrer „herausragenden Leistung“: „Ihr seid ein tolles Aushängeschild für diese Stadt“, sagte er unter dem Applaus der rund 60 geladenen Gäste. Das sieht auch der stellvertretende Bürgermeister Kevin Buchner (SPD) so, der für den VfB schon als Schiedsrichter gepfiffen hat und Jugendtrainer war: Der Aufstieg sei „eine starke Vereinsleistung, und das alles vornehmlich im Ehrenamt“, so Buchner.
Vereins-Vorsitzender Daniel Wittke, seit Frühjahr in Nachfolge von Maximilian Kulesza Vorsitzender des Vereins, zeigte sich stolz auf alle VfBler: „Ein Stadtempfang ist schon was Besonderes.“ Und als Mannschaft, die nun erstmals in der Regionalliga vertreten ist, sei es den Sportlern eine Ehre, „die Stadt Hilden in ganz NRW vertreten zu dürfen“.
Es werden aber auch Gäste aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Hilden kommen wollen, wenn mit dem offiziellen Start der Saison Begegnungen im Stadion der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch ausgetragen werden. Die heimische Platzanlage des Vereins an der Hoffeldstraße ist dafür nicht geeignet. Doch auch das Stadion muss erst noch fit gemacht werden, um den Bedingungen der Regionalliga zu genügen.
Dafür ist die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH zuständig, eine Tochtergesellschaft der Stadt. Bei ihr ist das Sportbüro angesiedelt, das sich als Partner und Förderer der Hildener Sportvereine mit ihren rund 12.000 Mitgliedern versteht. Ihr neuer Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider fand sich ebenfalls beim Stadtempfang ein und zeigte sich zuversichtlich, dass zum Saisonstart alles fertig ist. Die Bauarbeiten laufen schon.
Um Regionalliga-Spiele austragen zu können, gibt es Auflagen des Verbandes, die zu erfüllen seien, erläutert er. Dazu gehören so genannte Wellenbrecher – fest in den Boden eingelassene Stangen im Stehplatzbereich, die dafür sorgen sollen, dass die Zuschauer im Ernstfall nicht aufeinandergeschoben werden.
Um die Fans rivalisierender Fußballmannschaften zu trennen, muss als Schleusenbereich außerdem die Zuschaueranlage mit einem „Gästekäfig“ und einem „Löwengang“ hergerichtet werden. Darunter werden speziell abgetrennte Zuwegungen beziehungsweise geschützte Pufferbereiche in den Stadien genannt, die die Fans auseinanderhalten sollen. Auch ein leistungsfähiger Telefonanschluss muss geschaffen werden sowie Reporter-Plätze, denn es soll ein Vertrag mit einem Streaming-Dienstleister geschlossen werden, dessen Mitarbeiter einen Platz erhalten müssen. Bis zum 1. August muss alles fertig sein. Einen Überblick über die Kosten gebe es noch nicht, so Schneider auf Nachfrage, doch er verweist in diesem Zusammenhang auf die Nachhaltigkeit: „Es ist alles im Rahmen, und es dient ja auch der langfristigen Ertüchtigung der Anlage.“
Tatsächlich haben sich Stadt und Verein darauf geeinigt, die Kosten untereinander aufzuteilen. VfB-Vorsitzender Wittke: „Wir kriegen das Geld zusammen, da bin ich sehr zuversichtlich.“ Und so hat sich der Verein eine Sammelaktion einfallen lassen: An so genannte „Pioniere“ werden Steine einer symbolischen Mauer verkauft, die später als drei Meter lange und zwei Meter hohe Gedenktafel ihren Platz im Stadion finden soll. Unter dem Motto „Gemeinsam. Für unseren VfB. Für unsere Stadt. Für unsere Zukunft“ können sich Fans und Förderer ab sofort ihren persönlichen Platz auf dieser neuen VfB-Pionier-Mauer sichern.
500 „Steine“ sind aufgelegt, berichtet Wittke, und die ersten 100, die zugleich Dauerkarten beinhalten, seien bereits verkauft. 103 Euro sind es für einen Stehplatz, 203 Euro für einen Sitzplatz. „Das ist für 17 Spiele in der Regionalliga ein Preis von sechs Euro pro Spiel. Wo gibt es das schon?“, wirbt Wittke für das Projekt. Die bisherigen Käufer hätten ganz unterschiedliche Motive, und nicht alle der Käufer kenne er – was für ihn ein Hinweis darauf ist, dass auch Hildener jenseits der Fußballwelt das Projekt unterstützen. Manche seien Firmen, die damit ein Sponsoring betreiben, andere hätten Mauerstein und Dauerkarte als Geburtstagsgeschenk erworben. „Man merkt schon, dass die Leute Bock drauf haben“, sagt Wittke, der sich freut, dass das Konzept offenbar aufgeht und viele Hildener „ihren“ Verein unterstützen wollen. Zwischen 50.000 und 70.000 Euro sollen so in der Summe zusammenkommen, so die Hoffnung.
Doch nicht nur die baulichen Voraussetzungen müssen geschaffen werden, auch die Kosten für Sicherheitsdienst oder auch Gebühren für die Malteser als Rettungsdienst müssen bezahlt werden. Ein Sicherheitskonzept sei derzeit in Arbeit, fügt Hans-Ullrich Schneider hinzu; das müsse noch von Polizei und Feuerwehr abgesegnet werden.
Und so ist zu hören, dass es derzeit wöchentliche Treffen gibt, um die Anforderungen zu erfüllen. „Es gibt noch keinen Spielplan, aber wir wollen am 1. August fertig sein“, sagt Schneider: Auch Vereins- und Stadtverwaltung haben damit jetzt ein sportliches Ziel.INFO
Was? Schon einmal konnte Bürgermeister Claus Pommer eine Mannschaft des VfB 03 Hilden bei einem Stadtempfang ehren.
Wie? 2022 konnten sich die Mitglieder der A-Junioren ins Goldene Buch der Stadt Hilden eintragen, die in die Bundesliga aufgestiegen waren.