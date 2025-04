Der VfB 03 Hilden hatte keine Probleme mit dem TVD Velbert. – Foto: Jens Terhardt

VfB 03 Hilden löst Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Die Hildener Fußballer behaupten in der Oberliga mit dem Sieg über den TVD Velbert weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfB Hilden TVD Velbert

VfB 03 Hilden – TVD Velbert 3:0 (0:0). Als Publikumsmagnet geht die Oberliga-Partie sicher nicht in die Statistik dieser Saison ein. Lediglich 99 zahlende Zuschauer verfolgten die auf Freitagabend vorgezogene Begegnung der Hildener gegen den Tabellenletzten. Dabei ließen die Fußballer des VfB 03 von Anfang an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen.

Fr., 25.04.2025, 19:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden TVD Velbert TVD Velbert 3 0 Abpfiff Für den verhinderten Chefcoach Hakan Yalcinkaya hatte diesmal Co-Trainer Dennis Wienhusen das Sagen auf der Velberter Bank. Ein Erfolgserlebnis war ihm allerdings nicht vergönnt. „Der VfB hat Vollgas gegeben und den Ball gut laufen lassen“, analysierte der 43-Jährige später und stellte fest: „Die ersten 20 Minuten haben wir gut überstanden, sind dann besser ins Spiel gekommen und haben auch einige Nadelstiche gesetzt.“ Engagement war dem TVD zweifellos nicht abzusprechen, auch wenn der Kampf um den Verbleib in der Oberliga immer schwieriger wird.

VfB Hilden mit reifem Spiel Auf der anderen Seite bescheinigte Tim Schneider seiner Truppe: „Wir haben gut begonnen und uns viele Chancen erarbeitet. Ich freue mich über die drei Punkte und ein sehr reifes Spiel.“ Zählbares konnte der VfB 03-Trainer aber erst nach der Pause vermelden, auch wenn sein Team schon in der ersten Halbzeit vielversprechende Situationen hatte. Der Freistoß von Calvin Mockschan (20.) landete jedoch genau in den Armen von TVD-Keeper Soichiro Goto (20.). Und dann schob Dominick Wasilewski nach einem Steilpass von Pascal Weber den Ball knapp am linken Pfosten vorbei (27.). Nach einem Freistoß von Maximilian Wagener prallte Peter Schmetz, der für den gesperrten Fabian zur Linden in die Startelf rückte, im Luftkampf vor dem TVD-Kasten mit dem Torhüter zusammen (41.), wenig später verpasste der Innenverteidiger nur um Zentimeter eine Flanke von Nick Sangl auf den langen Pfosten (45.).