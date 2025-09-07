VfB 03 Hilden landet in Kleve emotionalen Befreiungsschlag

1. FC Kleve – VfB 03 Hilden 1:4 (0:2). Nach der bitteren Heimniederlage gegen die SpVg. Schonnebeck schlichen die Fußballer des VfB 03 am vergangenen Sonntag noch mit hängenden Köpfen vom Feld. Fünf Tage später gelang den Hildenern in Kleve der erste Saisonsieg – und danach rissen sie fast die Kabine ab. Es war der ersehnte Befreiungsschlag nach einem Meisterschaftsstart mit nur einem Punkt in drei Begegnungen. Ob es die Lösung aller Probleme ist, bleibt abzuwarten. Zumindest aber verließ die Mannschaft von Tim Schneider erst einmal die Abstiegszone und kletterte vorerst für einen Tag auf Rang zwölf.