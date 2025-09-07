VfB 03 Hilden landet in Kleve emotionalen Befreiungsschlag

In der Schlussphase der Oberliga-Begegnung kam damit noch einmal Spannung auf. Doch die VfB 03-Fußballer blieben im Kampfmodus, pushten sich gegenseitig auf dem Feld, und auch die gesamte Bank feuerte das Team lautstark an. „Da war richtig Energie drin“, erklärt Tim Schneider und strahlt. Lukas Lier zog nach innen in den Strafraum, scheiterte aber am Klever Keeper. Im Nachsetzen schob dann Mohamed Cissé den Ball an Schlussmann Divis vorbei zum 3:1 (86.) ins Netz. Bei einem weiteren Konter des VfB 03 klärte der aus seinem Kasten eilende Torhüter zunächst die gefährliche Situation. Allerdings landete das Leder bei Maximilian Wagener, und der technisch versierte Mittelfeldakteur zirkelte die Kugel in einem hohen Bogen über den Keeper hinweg zum 4:1-Endstand (88.) ins Klever Gehäuse – ebenfalls ein Sonntagsschuss, der es verdient hätte, in die Wahl zum Tor des Monats zu kommen.